Nível da água do rio Danúbio chegou aos 6,93 metros

A água do rio Danúbio atingiu na quarta-feira o nível mais alto dos últimos dez anos e inundou algumas partes da cidade de Budapeste, na Hungria.

De acordo com as agências internacionais, a água subiu devido às fortes chuvas e neve, que foram seguidas de tempo ameno. O rio Danúbio atingiu um pico de 6,93 metros, menos do que os 8,91 metros registados em 2013, segundo revelaram esta sexta-feira as autoridades húngaras.

A última vez que o nível da água do Danúbio ultrapassou os seis metros foi em dezembro de 1987.

As chuvas fortes continuam a afetar outros países da Europa, nomeadamente os Países Baixos, Lituânia e Reino Unido.