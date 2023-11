De Euronews

Pas-de-Calais, no norte de França; Flandres, na Bélgica a região de Copenhaga, na Dinamarca, mantém zonas inundadas pelas tempestades de há duas semanas.

Após duas semanas de chuvas prolongadas, partes do norte da França permanecem submersas.

As cidades e aldeias do departamento de Pas-de-Calais só agora estão a ver as extensas inundações começarem a diminuir.

Vários milhares de residentes ainda não têm acesso a água potável e centenas de casas continuam sem eletricidade.

A situação é semelhante em partes da Bélgica, especialmente na Flandres.

Os agricultores estão entre os mais afetados pelas cheias persistentes. O solo saturado significa que a água da enchente permanece na superfície. Levará algum tempo até que o custo total dos danos possa ser avaliado.

E não são apenas as comunidades rurais. As principais estradas de Copenhaga ficaram submersas depois que as bombas que normalmente reduzem o excesso de água da chuva ficaram sobrecarregadas.

Depois de um dos verões mais quentes de que há registo, a Europa enfrenta agora um outono historicamente chuvoso.