J.D. Vance aceitou nomeação do Partido Republicano para a vice-presidência de Trump

Senador de Ohio, de 39 anos, J.D. Vance é relativamente desconhecido na política. Nos últimos anos, passou de crítico a apoiante de Trump.

J.D. Vance, que esta semana foi escolhido por Trump para candidato à vice-presidência nas próximas presidenciais dos EUA, aceitou a noemação republicana durante a convenção do partido.

O senador do Ohio, veterano dos Marines e crítico do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, disse aos membros do Partido Republicano em Milwaukee que ele e o candidato presidencial, Donald Trump, vão “tornar a América grande outra vez”, recorrendo ao slogan bem conhecido do antigo presidente dos EUA.

No discurso para um auditório cheio, na Convenção Nacional Republicana, o senador do Ohio apresentou-se como combatente de uma classe trabalhadora esquecida e fez um apelo direto aos eleitores da “Rust Belt” - a região composta pelos estados de Michigan, Minnesota, Ohio, Iowa, Pensilvânia e Wisconsin - que ajudaram a impulsionar a vitória de Trump em 2016.

“Ao povo de Middletown, Ohio, e a todas as comunidades esquecidas no Michigan, Wisconsin, Pensilvânia e Ohio, e em todos os cantos da nossa nação, prometo-vos isto: serei um vice-presidente que nunca se esquecerá de onde veio”, disse.

Numa altura em que o debate sobre as presidenciais norte-americanas se centra na idade dos principais candidatos, Vance é o primeiro millennial a chegar ao topo da lista de candidatos de um grande partido, como uma aposta no futuro do país. Foi escolhido por Trump precisamente após uma tentativa de assassinato contra o ex-presidente, evidenciando a importância de um potencial sucessor.

No discurso na convenção republicana, Vance partilhou a sua história de vida: de como cresceu pobre com uma mãe toxicodependente e o pai ausente. Mais tarde, alistou-se na Marinha, licenciou-se na Faculdade de Direito de Yale e chegou ao topo da hierarquia política – a personificação do sonho americano.

Vance, que nunca tinha participado ou discursado numa convenção republicana, dedicou grande parte do tempo a elogiar Trump e a atacar Biden.

“Joe Biden tem sido um político em Washington desde que estou vivo”, acrescentou. “Durante meio século, tem sido um defensor de todas as iniciativas políticas para tornar a América mais fraca e mais pobre”.

Para a maioria dos americanos - e dos republicanos – Vance era, até quarta-feira, relativamente desconhecido. De acordo com uma sondagem do AP-NORC Center for Public Affairs Research, realizada antes de Trump o ter escolhido como candidato à vice-presidência, seis em cada dez americanos - e 61% dos republicanos - não sabem o suficiente sobre ele para formarem uma opinião.