Reino Unido procura reconstruir as relações com a Europa

Oito anos depois de o Reino Unido ter votado a favor da saída da União Europeia, os jovens europeus, que vivem em Londres, estão prontos para a mudança.

Os cidadãos da UE que vivem no Reino Unido estão atentos às próximas ações do seu novo governo, numa altura em que o recém-eleito primeiro-ministro Keir Starmer procura rejuvenescer e reconstruir as relações com a Europa.

Numa conferência de imprensa que antecedeu a apresentação da sua agenda legislativa completa, Starmer sublinhou a necessidade de um acordo pós-Brexit com Bruxelas melhor do que o que foi negociado primeiro por Theresa May e, depois, por Boris Johnson.

"Pensamos que podemos conseguir um acordo melhor do que o acordo falhado que Boris Johnson trouxe para casa", afirmou Starmer, "e vamos trabalhar nesse sentido - compreendendo o trabalho que tem de ser feito e a natureza do desafio."

O Brexit tem colocado muitos desafios ao longo dos anos, mas com os trabalhistas agora no poder, o Reino Unido espera redefinir a sua relação com a Europa.

A principal questão é saber se uma nova abordagem conduzirá a um melhor envolvimento e a melhores laços comerciais e como afetará a grande população de cidadãos da UE do país.

"A primeira coisa que sentimos foi alívio"

Em Londres, a maioria dos europeus são jovens adultos, muitos dos quais estão esperaçosos com a abordagem de Starmer e ansiosos por ver o restabelecimento da liberdade de circulação, uma das mais importantes baixas do Brexit.

Uma residente no Reino Unido, Victoria Croda-Pinto, disse à Euronews que estava "ligeiramente mais otimista" do que estaria com os conservadores no poder.

Ricardo Hyoiti Guiatoko foi igualmente cauteloso: "Há tantos prós e contras", disse ele sobre a vitória maciça dos trabalhistas nas eleições, "mas a primeira coisa que sentimos foi alívio."

Elisa Consiglio partilhou os seus pensamentos sobre o estado da relação anglo-europeia. "Sinto que estamos divididos num certo sentido", explicou. "No passado, era muito diferente porque estávamos todos juntos. E agora, num certo sentido, sinto que estamos separados."

O resultado do plano do Partido Trabalhista para reforçar os laços com a Europa permanece incerto, com muito a depender de fatores externos, incluindo as próximas eleições presidenciais nos EUA.

O Professor Jonathan Portes, um dos maiores especialistas em relações entre o Reino Unido e a UE, no King's College de Londres, afirmou que ainda vai demorar algum tempo até que as perspetivas para o futuro se tornem claras. "Se houver acordos positivos, isso poderá gerar uma dinâmica política e económica em que ambas as partes serão pressionadas a ir mais longe e mais depressa, o que poderá provocar uma mudança muito real", afirmou.

"De momento, penso que não sabemos de facto. E isso também dependerá, francamente, de pressões e considerações geopolíticas mais amplas".

Só o tempo dirá se estes esforços conduzirão a laços mais fortes e a uma maior prosperidade entre o Reino Unido e a Europa.