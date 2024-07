Reino Unido vai "redefinir" relações com a UE, promete Starmer

O recém-eleito primeiro-ministro do Reino Unido já garantiu que não está em cima da mesa um regresso à UE, mas não descarta um reaproximar das relações com Bruxelas.

PUBLICIDADE

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, espera que o país retome as relações com a União Europeia.

"É necessária uma redefinição das nossas relações. Acho que para muitas pessoas, depois do Brexit, havia perceção de que o Reino Unido se tinha virado para si mesmo", declarou Starmer numa conferência de imprensa na cimeira da NATO em Washington.

Starmer já garantiu que o Reino Unido não tentará voltar a aderir à União Europeia, da qual se retirou oficialmente em 2020.

O líder trabalhista levou o partido a uma vitória eleitoral esmagadora na semana passada, tornando-se o primeiro líder do partido de centro-esquerda a vencer uma eleição nacional no Reino Unido desde Tony Blair em 1997.

Durante a campanha, Starmer descartou a possibilidade de voltar à UE, ao mercado único ou às uniões aduaneiras, afirmando que isso só traria "turbulência" ao debate, mas admitiu querer uma relação mais próxima com Bruxelas.

Joe Biden, um crítico do acordo do Brexit, apoiou as ambições de Starmer de aproximar o Reino Unido de novo à União Europeia.

"Vejo-vos como o nó que une a aliança transatlântica, quanto mais perto estão da Europa", referiu o Presidente norte-americano durante a primeira reunião com o primeiro-ministro britânico.

Na semana passada, Starmer viajou por todas as regiões do Reino Unido para "redefinir" as relações com Westminster, com deslocações até à Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, com quem as tensões foram tensas por causa dos controlos de fronteira devido ao Brexit.

Na próxima semana,vai reunir-se com os presidentes da Irlanda e de França. A guerra na Ucrânia está no topo da agenda, mas a imigração e a "democracia" também serão discutidas no contexto de uma extrema-direita crescente na Europa.