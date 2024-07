"Conseguimos", disse Keir Starmer no discurso de vitória

De Euronews

O partido trabalhista liderado por Keir Starmer já garantiu o número de lugares suficientes para ganhar as eleições. A contagem de votos continua a decorrer. O atual primeiro-ministro Rishi Sunak já admitiu a derrota.

Keir Starmer será o novo primeiro-minsitro do Reino Unido. Trabalhistas regressam ao poder 14 anos depois, com maioria absoluta.

"Conseguimos", disse Starmer no discurso de vitória aos seus apoiantes no museu Tate Modern, em Londres. “ Um mandato como este traz consigo uma grande responsabilidade", afirmou. O líder trabalhista garantiu que o seu governo irá concentrar-se na "renovação nacional" e em “devolver a política ao serviço público” e que o país estará sempre em primeiro lugar.

Com esta vitória, Starmer, será o primeiro líder do partido de centro-esquerda a ganhar uma eleição nacional no Reino Unido desde Tony Blair, que ganhou três eleições consecutivas a partir de 1997.

Tal como Blair, que remodelou o partido com o nome "New Labour" nos anos 90, Starmer, de 61 anos, levou o Partido Trabalhista à vitória sobre o Partido Conservador de Rishi Sunak.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, já admitiu a responsabilidade da derrota eleitoral e disse que o povo britânico "deu um veredito preocupante".

"Hoje, o poder vai mudar de mãos de uma forma pacífica e ordeira, com boa vontade de todas as partes. Isso é algo que nos deve dar confiança na estabilidade e no futuro do nosso país", afirmou Sunak.

Nigel Farage, o líder do partido de extrema-direita Reform UK, ganhou um lugar depois de sete tentativas eleitorais falhadas. Jeremy Corbyn, que liderou o Partido Trabalhista nas eleições gerais de 2017 e 2019, manteve o seu lugar no norte de Londres - mas desta vez como independente.