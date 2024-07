Extrema-direita perde eleições antecipadas em França mas já pensa nas presidenciais de 2027

A coligação de esquerda Nova Frente Popular foi a vencedora surpresa das eleições legislativas antecipadas de domingo em França, com a coligação centrista de Macron a ficar em segundo lugar.

O Rassemblement National, partido de extrema-direita francês, falhou no domingo a sua tentativa de obter o maior número de lugares nas eleições legislativas antecipadas, mas o líder e os militantes desiludidos estão empenhados em apresentar a derrota como uma vitória que os prepara para as eleições presidenciais de 2027.

"O Rassemblement National conseguiu hoje o avanço mais importante de toda a sua história", disse o líder do RN, Jordan Bardella, num discurso de cinco minutos proferido meia hora depois de ter sido divulgada a sondagem à boca das urnas que mostrava que o seu partido iria ficar em segundo lugar, atrás da Nova Frente Popular (NFP), de esquerda.

Os resultados do escrutínio, desencadeado depois de o RN ter imposto uma derrota contundente à coligação centrista do Presidente Emmanuel Macron nas eleições europeias de junho, "são os alicerces da vitória de amanhã", defendeu.

O partido ficou em primeiro lugar na primeira volta, na semana passada, com cerca de 33% dos votos em todo o país e projetava-se que garantisse até 240 lugares. Manteve-se na liderança durante a primeira volta, apesar da chamada "frente republicana" orquestrada pelas coligações centristas e de esquerda para bloquear as vitórias do RN em círculos eleitorais onde três candidatos se tinham qualificado.

Mas as projeções, publicada às 20:00 locais, colocam o RN em terceiro lugar, com uma previsão de 134 a 152 lugares, atrás da NFP - composta pelos Verdes, Socialistas, Comunistas e o partido de extrema-esquerda La France Insoumise (LFI) - que obtém entre 171 e 187 lugares.

A coligação Ensemble de Macron ficou num surpreendente segundo lugar e deverá manter entre 152 e 163 lugares.

Nenhum partido ou coligação conseguiu os 289 lugares necessários para a maioria absoluta e, por conseguinte, não pode formar um governo sozinho.

"Temos bons dias pela frente"

"O Rassemblement National continua a deparar-se com os seus telhados de vidro. A sua derrota deve-se à desistência de muitos candidatos em situações triangulares", disse Adam Hsakou, coordenador do programa do Fundo Marshall Alemão dos Estados Unidos, à Euronews.

"O RN está, sem dúvida, a pagar pelo alarido causado pela questão da dupla nacionalidade, que animou o período que antecedeu as eleições. Jordan Bardella não foi capaz de acalmar os ânimos. É uma lição para o homem que encarna perfeitamente a normalização do partido: jovem, oriundo de uma família de imigrantes, não tem o nome Le Pen, é eloquente e eficaz nas redes sociais", acrescentou.

Bardella também culpou a "frente republicana" pela derrota do seu partido, descrevendo-a no seu discurso como "alianças políticas antinaturais, destinadas a impedir por todos os meios os franceses de escolherem livremente uma política diferente".

Esta "aliança de desonra e de perigosos acordos eleitorais", disse Bardella, significa que "no meio de uma crise de poder de compra, enquanto a insegurança e a desordem atingem duramente o país, a França vê-se privada de uma maioria governamental resistente e, portanto, de um rumo claro para dar a volta à França".

Mas tanto o líder como os militantes tentaram sublinhar que a noite ainda representava uma vitória, uma vez que o seu número de assentos tinha aumentado significativamente em relação aos 89 que possuíam antes de Macron ter dissolvido a Assembleia Nacional.

Béatrice Roullaud, que manteve o seu lugar no sexto círculo eleitoral de Seine-et-Marne, disse à Euronews que, embora "no final não tenhamos obtido os resultados que esperávamos, conseguimos quase o dobro do número de deputados, o que também não é mau".

"Não era para ser desta vez, mas vai ser da próxima, porque é isso que os franceses esperam", disse à Euronews. "Por isso, é claro que temos bons dias pela frente".

Quentin Hoarau, que concorreu pelo partido na quinta circunscrição do Val d'Oise, também procurou sublinhar que "continua a ser um resultado histórico, que mostra que o RN está realmente a criar raízes em todo o lado".

Para Romain, um apoiante de 50 anos, os resultados implicam que "haverá várias dezenas de pessoas que estarão ainda mais bem preparadas para o cargo. Assim, seremos cada vez mais credíveis até 2027".

"Esta noite, tudo começa"

Não obter a maioria absoluta e, portanto, ser forçado a uma "coabitação" com Macron pode, de facto, funcionar a favor do RN.

"Não serão obrigados a tentar governar durante os próximos três anos e, assim, evitarão qualquer responsabilidade pelo que acontecer em França durante os próximos anos", disse Douglas Webber, professor emérito de Ciência Política na INSEAD, à Euronews.

"Como não poderão ser responsabilizados pelo que acontecer nos próximos anos, terão boas hipóteses de ganhar as próximas eleições presidenciais, tanto mais que este resultado eleitoral irá gerar uma grande incerteza política em França. Não se sabe ao certo que tipo de governo poderá ser formado a partir deste resultado eleitoral", acrescentou.

Embora Macron e o seu primeiro-ministro, Gabriel Attal, tenham manifestado a sua vontade de formar um governo de coligação arco-íris que envolva vários partidos, rejeitaram todas as perspetivas de uma aliança com o LFI, que consideram tão extremista como o RN.

No entanto, acredita-se que o LFI tenha conquistado até 94 lugares, o maior número de lugares dentro da coligação da NFP. Os Socialistas e os Verdes deverão ter obtido 65 e 36 lugares, respetivamente.

Ao contrário de outros países europeus, como a Alemanha e os Países Baixos, a França não tem um historial de construção de coligações, pelo que as negociações e a partilha do poder poderão revelar-se difíceis nos três anos que restam do mandato de Macron.

"Se o novo governo progressista não conseguir cumprir os seus objetivos, 2027 poderá ser o ano de Marine Le Pen. Todos os ingredientes estão reunidos para que ela continue a progredir nos próximos três anos e realize o seu sonho: a Presidência da República", afirmou Hsakou.

Os resultados significam que o RN é o maior partido político de França, uma vez que os seus dois blocos rivais são coligações que envolvem vários partidos. O RN está também prestes a enviar a maior delegação do país ao Parlamento Europeu, após as eleições europeias de junho.

"O Rassemblement National intensificará o seu trabalho na Assembleia Nacional, em primeiro lugar, apoiando Marine Le Pen; no país e, em segundo lugar, continuando a trabalhar em prol da unidade nacional, reunindo todos os franceses e, claro, a necessária mudança democrática; finalmente, no Parlamento Europeu, (onde) a partir de amanhã os nossos deputados europeus estarão a desempenhar plenamente o seu papel dentro de um grande grupo", disse Bardella.

"Esta noite, tudo começa. Um velho mundo caiu e nada pode parar um povo que começou a ter esperança novamente", disse.