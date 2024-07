Relações UE-Reino Unido e evasão às sanções russas devem dominar grande cimeira dos líderes europeus

No momento em que os líderes de 45 países europeus se reúnem para discutir tudo, desde a energia à guerra da Rússia na Ucrânia, os especialistas dizem que o que parece ser uma ideia nobre pode ser limitada no formato e resultados.

A migração, a segurança e a cooperação energética podem ser os pontos oficiais na agenda dos líderes de cerca de 45 nações europeias a discutir numa cimeira em Inglaterra, na quinta-feira, mas as relações UE-Reino Unido, a guerra na Ucrânia e as próximas eleições nos EUA são susceptíveis de dominar as conversações.

Os líderes vão reunir-se no Palácio de Blenheim, o local de nascimento de Winston Churchill, perto de Oxford, no sul de Inglaterra, para a quarta cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE).

O fórum, lançado em 2022, não produziu resultados tangíveis até agora, e é pouco provável que esta cimeira contrarie a tendência.

Um dos maiores beneficiários desta cimeira parece ser, portanto, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer.

Organizado pelo seu antecessor, Rishi Sunak, o encontro será a segunda ocasião desde a sua eleição para Downing Street, há apenas duas semanas, para se encontrar com uma série de líderes mundiais, depois da viagem a Washington na semana passada para uma cimeira da NATO.

Oficialmente, esta reunião tem como objetivo proporcionar aos líderes a oportunidade de "discutir algumas das questões geracionais mais prementes que a Europa enfrenta", de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido.

"As ameaças atuais constituem um desafio geracional, e o primeiro-ministro tem a certeza de que o Reino Unido é sempre mais forte quando trabalha em estreita colaboração com outros. O governo britânico vai aproveitar a cimeira para discutir uma colaboração mais estreita para combater a imigração ilegal e uma maior cooperação em matéria de segurança com os seus homólogos europeus para manter o Reino Unido seguro", acrescentou.

O regresso de Starmer à UE

Não oficialmente, Starmer, que conduziu o Partido Trabalhista a uma vitória esmagadora a 4 de julho, pretende aproveitar a cimeira para reatar as relações com a União Europeia e fazer avançar as conversações sobre um pacto de defesa entre as duas partes.

"É uma boa oportunidade para começar a mudar a relação entre o Reino Unido e a UE. Em primeiro lugar, será uma mudança de tom no sentido de um compromisso mais construtivo, depois da mentalidade mais antagónica da era Johnson/Truss (um pouco melhor sob Sunak)", disse Iain Begg, professor investigador da London School of Economics, à Euronews.

Os 27 líderes da UE deverão estar presentes, assim como o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. No entanto, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, faltará à cimeira para estar em Estrasburgo, onde participará na votação do Parlamento Europeu que decidirá se continua à frente do executivo do bloco para um segundo mandato.

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer (à esquerda) com os líderes de Portugal, dos EUA e o chefe da NATO em Washington, a 11 de julho de 2024. AP Photo/Jacquelyn Martin

De acordo com Begg, "existe um conjunto limitado de alterações imediatas que Starmer pretende". Estas incluem "o acordo veterinário e as liberdades para os artistas, mas estas são de segunda ordem. O prémio seguinte será resolver algumas das deficiências (do ponto de vista britânico) do TCA - mesmo que as ambições a este respeito tenham de ser moderadas pela provável relutância da UE em reabrir grandes questões".

No que respeita à UE, os esforços do novo governo britânico para assinalar o desejo de estreitar os laços são vistos como "um sinal positivo".

"Estamos abertos a ver o que pode ser alcançado. Temos as nossas exigências claras no que diz respeito à mobilidade dos jovens e dos cidadãos", afirmou um alto funcionário da UE.

"O que consideramos crucial é a implementação dos acordos existentes, o que alcançámos até agora - o Quadro de Windsor - mas também a implementação do Acordo de Sexta-Feira Santa. São estas as linhas que temos. Desde que não ponhamos em causa o que foi acordado até agora, penso que podemos beneficiar de uma cooperação mais estreita em matéria de assuntos externos e questões de defesa, mas temos de ver como é que isso se traduz", acrescentou a fonte.

Limitações do formato

As conversações serão realizadas à margem da cimeira, durante o tempo atribuído aos líderes para reuniões bilaterais ou multilaterais. Starmer já indicou que se vai encontrar com o taoiseach irlandês Simon Harris na quarta-feira à noite e com o presidente francês Emmanuel Macron durante o jantar de quinta-feira.

Já os 45 líderes vão concentrar-se na migração, na cooperação energética e na defesa e segurança da democracia durante as mesas redondas temáticas.

"De um modo geral, é útil escolher tópicos para a agenda oficial que todos os países tenham interesse em aceitar", disse à Euronews Jannike Wachowiak, analista do Programa de Economia Política Europeia do Centro de Política Europeia.

A comunidade política europeia não tem uma estrutura formal, como pessoal permanente ou um secretariado, pelo que "a única coisa que mantém a CPE unida é o facto de os líderes europeus aparecerem e continuarem a mostrar interesse", disse Wachowiak.

"Para garantir a adesão política dos líderes europeus, é necessário garantir que o projeto é considerado benéfico do ponto de vista de todos", acrescentou.

Os líderes da França, dos Países Baixos, da Itália, do Reino Unido, da Comissão Europeia e da Albânia conversam sobre migração à margem da cimeira da CEP em Granada, Espanha. Office of Italian Prime Minister Giorgia Meloni

Entre os notáveis ausentes estará o presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, que deverá faltar pela segunda vez consecutiva.

A França e a Moldova vão orientar as discussões sobre a defesa da democracia, com ênfase na luta contra a desinformação e a interferência estrangeira. Os dois países - que assinalaram campanhas de desinformação russas contra eles nos últimos anos - pretendem criar uma rede a nível da CPE de entidades nacionais que combatam a interferência estrangeira, que possa identificar, partilhar e coordenar rapidamente a sua resposta às tentativas de manipulação de informação.

Michel e o presidente do Montenegro, Jakov Milatović, assumirão a liderança da cooperação energética.

As conversações sobre migração serão, entretanto, presididas pelos líderes da Itália e da Albânia e centrar-se-ão na forma como os países europeus podem cooperar para combater a migração irregular e criar vias legais.

O tema é sensível e esteve no centro de uma pequena polémica diplomática durante a última cimeira da CPE em Granada, em outubro passado. A Itália e o Reino Unido, irritados com a decisão da Espanha de não incluir a migração na agenda formal, decidiram realizar uma reunião à margem com a França, a Albânia e os Países Baixos.

Em conjunto, elaboraram um plano de oito pontos para combater o contrabando de migrantes e prestar apoio operacional aos países parceiros.

Sem resultados concretos

Qualquer resultado sobre os temas oficiais desta vez deverá seguir o mesmo formato, como no âmbito das chamadas "coligações de vontades" - ou grupos de países - e provavelmente também se centrará na cooperação operacional.

Ao contrário de outros formatos, como o G7, o G20 ou o Conselho Europeu, não é publicado qualquer comunicado em que todos os líderes concordem com posições comuns.

Espera-se também que Starmer apresente uma proposta para que os países participantes na CPE se comprometam a reprimir a frota sombra de navios que Moscovo utiliza para contornar as sanções ocidentais contra o seu sector petrolífero.

Esta falta de estrutura formal é simultaneamente o ponto fraco e o ponto forte da CPE.

"Vale a pena dizer que ainda não vimos resultados super tangíveis", disse Olivia O'Sullivan, directora do Programa "O Reino Unido no Mundo" da Chatham House, à Euronews. Penso que é uma oportunidade para estabelecer o princípio da cooperação em algumas destas questões".

"A flexibilidade na falta de estrutura pode ser criticada, mas também se pode dizer que é muito valiosa porque torna o fórum bastante adaptável às prioridades atuais", acrescentou.

A NATO, a OSCE e o Conselho da Europa estarão presentes pela primeira vez, num sinal de que a guerra na Ucrânia, a defesa e a segurança também deverão monopolizar a atenção dos líderes.

A Ucrânia está quase incorporada no ADN da CPE, uma vez que o formato, criado por Macron, nasceu depois de a Rússia ter lançado a invasão total do país vizinho, em 2022, como forma de reunir os países da UE e de fora da UE numa base regular e ao mais alto nível político.

As eleições norte-americanas de novembro também deverão ter um lugar de destaque, uma vez que a perspetiva do regresso de Donald Trump à Casa Branca se torna cada vez mais viável.

"Ficaria surpreendida se o assunto não fosse abordado", afirmou O'Sullivan. "Vai pairar sobre a cimeira e as discussões mais amplas sobre os tópicos da agenda serão informadas por este tipo de contexto mais amplo, a possibilidade de um segundo mandato de Trump, o tipo de necessidade de uma perspetiva geopolítica um pouco mais partilhada entre os membros da vizinhança europeia".

O alto funcionário da UE concordou: "Esta é uma das questões que está na mente de todos e penso que já existe há algum tempo. E espero que os líderes partilhem as suas impressões e a forma como nos podemos preparar para isso".