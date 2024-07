Grupo de 46 países europeus reafirma compromisso com a Ucrânia

A Comunidade Política Europeia, composta por países dentro e fora da União Europeia, discutiu os temas que afetam o continente numa cimeira no Reino Unido.

PUBLICIDADE

A migração, a Ucrânia e a defesa da democracia perante o crescimento da extrema-direita em todo o mundo foram alguns dos temas da cimeira da Comunidade Política Europeia em Woodstock, no Reino Unido. Líderes de 46 países europeus reuniram-se para discutir - ainda que informalmente - questões importantes que afetam a segurança e a estabilidade do continente.

Para o novo governo britânico, liderado por Keir Starmer, esta é uma ocasião para reatar relações e reafirmar a defesa da Ucrânia por parte do continente.

Disse o primeiro-ministro britânico: "Um compromisso muito importante foi assumido novamente hoje, incluindo o apoio às necessidades energéticas antes do inverno. Devemos antecipar este inverno e reprimir os navios que estão a ajudar a Rússia a fugir às sanções. Precisamos de ser claros: a Ucrânia não está a lutar apenas pelo povo ucraniano. Claro que sim, mas está a lutar também pelo povo europeu, pela liberdade, pela democracia e pelo Estado de direito. A nossa segurança começa, portanto, na Ucrânia. Por isso, prometemos mais uma vez ao presidente VolodymyrZelenskyy que estaremos ao lado da Ucrânia durante o tempo que for necessário".

O fantasma de Trump

A possibilidade de outra presidência de Donald Trump nos Estados Unidos paira no ar. Trump já tem más relações com Zelenskyy e tentou chantageá-lo em 2019, ameaçando suspender a ajuda militar. A escolha de Trump para vice-presidente, JD Vance, tem afirmado regularmente que não concorda com o apoio militar à Ucrânia.

"Penso que é muito importante que a União Europeia e a família europeia se preparem para apoiar a Ucrânia durante o tempo que for necessário, independentemente do que acontecer, da agitação no resto do mundo. O nosso apoio à Ucrânia não depende do resultado das eleições noutras partes do mundo. Os nossos valores europeus permanecem os mesmos e coerentes, independentemente do que qualquer outro país decida fazer. Não me cabe a mim interromper esse processo. Mas espero que noutras partes do mundo, incluindo os Estados Unidos, esse apoio à Ucrânia se mantenha, porque reconheço que, numa base interpartidária no Congresso, esse apoio tem sido bastante forte", disse o primeiro-ministro da Irlanda, Simon Harris.

A coincidência desta cimeira com a Convenção Nacional Republicana é útil porque dá ao continente europeu a primeira oportunidade de se preparar para uns Estados Unidos mais hostis. Embora os temas de hoje - defesa, democracia e migração ilegal - sejam questões partilhadas com os EUA, há pelo menos um reconhecimento tático por parte de muitos líderes de que a forma como estas questões serão resolvidas dependerá de quem estiver na Casa Branca.