Ex-deputada ucraniana morta a tiro em Lviv

A antiga deputada, conhecida pela sua luta em defesa da língua ucraniana, morreu devido aos ferimentos sofridos num ataque de rua em Lviv. O agressor ainda se encontra em fuga, mas Zelenskyy garante que será identificado e detido.

A antiga deputada ucraniana Iryna Farion, de 60 anos, conhecida pela sua cruzada a favor da língua ucraniana, morreu depois de ter sido baleada na rua, em Lviv, esta sexta-feira, por um agressor que continua em fuga.

Farion sobreviveu inicialmente ao ataque na cidade ucraniana ocidental, mas morreu mais tarde no hospital devido aos ferimentos. O agressor está atualmente a ser procurado. As autoridades ucranianas declararam que está em curso uma investigação e que o ataque está a ser tratado como um assassinato.

“Todas as câmaras de vigilância disponíveis estão a ser utilizadas, testemunhas estão a ser entrevistadas e vários distritos estão a ser investigados. Todas as pistas estão a ser investigadas, incluindo uma que leva à Rússia”, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy no sábado no seu canal oficial do Telegram. “Todas as forças necessárias da Polícia Nacional Ucraniana e do Serviço de Segurança Ucraniano foram destacadas para procurar o criminoso”, acrescentou Zelenskyy.

Farion promoveu a língua ucraniana

Farion foi membro do Parlamento ucraniano entre 2012 e 2014 e ficou conhecida pelas suas campanhas para promover a utilização da língua ucraniana pelos funcionários ucranianos de língua russa. Criticou os membros russófonos do regimento ucraniano Azov, que defenderam a cidade portuária de Mariupol nos primeiros dias da guerra.

A polícia está a considerar a “animosidade pessoal” contra a antiga deputada, devido às suas actividades sociais e políticas, como um motivo provável para o ataque, disse o ministro do Interior Ihor Klymenko, que supervisionará a investigação em Lviv.