De Euronews com AP

O Kosovo era uma província sérvia até que a campanha de bombardeamento de 78 dias da NATO, em 1999, pôs fim a uma guerra entre as forças governamentais sérvias e os separatistas de etnia albanesa no Kosovo, expulsando as forças sérvias.

PUBLICIDADE

O enviado da União Europeia para os Balcãs Ocidentais instou o Kosovo e a Sérvia a intensificarem os esforços de normalização das relações, afirmando que tal seria decisivo para a adesão dos dois países ao bloco.

Miroslav Lajčák esteve na capital do Kosovo, Pristina, para conversações com o vice-primeiro-ministro Besnik Bislimi, responsável pela parte do Kosovo nas conversações facilitadas pela UE.

"A questão mais importante é como desbloquear a implementação do acordo sobre o caminho para a normalização e tivemos uma discussão muito pormenorizada", disse aos jornalistas.

A UE e os Estados Unidos estão a pressionar ambas as partes a implementar os acordos que o presidente sérvio Aleksandar Vučić e o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, alcançaram em fevereiro e março do ano passado.

O Acordo de Ohrid é um documento redigido após dias de conversações na Macedónia do Norte para normalizar as relações bilaterais após décadas de tensões.

"O acordo também se tornou parte do caminho do Kosovo para a UE e da Sérvia para a UE", disse Lajčák, acrescentando que "há declarações aqui e ali que não são úteis".

"Eu diria que é válido duas vezes, entre a Sérvia e o Kosovo e entre o Kosovo e a UE e a Sérvia e a UE".

Lajčák, cujo mandato foi prorrogado até janeiro pelo Conselho do bloco, está a trabalhar na próxima reunião de alto nível para os líderes dos dois países.

Relações tensas

As relações entre o Kosovo e a Sérvia permanecem tensas e as conversações de normalização, que duram há 13 anos e são facilitadas pela União Europeia, não conseguiram fazer progressos, especialmente após um tiroteio em setembro passado entre atiradores sérvios mascarados e a polícia do Kosovo, que deixou quatro pessoas mortas.

As forças de manutenção da paz lideradas pela NATO também aumentaram o seu número ao longo da fronteira entre o Kosovo e a Sérvia.

Washington, Bruxelas e a força de manutenção da paz instaram o Kosovo a abster-se de acções unilaterais, receando o reacender do conflito inter-étnico, depois das autoridades terem encerrado, na semana passada, cinco das chamadas instituições paralelas no norte, onde vive grande parte da minoria étnica sérvia.

Os sérvios do Kosovo afirmaram que iriam bloquear as estradas de quatro dos cinco postos fronteiriços ainda na sexta-feira, em protesto contra os encerramentos.

Exigem também a retirada da polícia do Kosovo do norte e querem que as forças internacionais de manutenção da paz assumam o controlo.

Scarves with the colours of the Kosovo national flag are displayed for sale in the main square in Pristina, February 17, 2018 Visar Kryeziu/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

Lajčák exortou a minoria sérvia a não bloquear os postos de fronteira, pois isso teria "um impacto negativo na liberdade de circulação".

No mês passado, Kurti apelou à reabertura total de uma ponte na cidade de Mitrovica, um passo que o Ocidente receia que possa aumentar a tensão com a minoria sérvia.

PUBLICIDADE

Mitrovica está dividida entre o norte, dominado pelos sérvios, e o sul, de etnia albanesa, e os dois lados raramente se misturam.

Kurti também tem estado em desacordo com as potências ocidentais por causa do encerramento unilateral pelo Kosovo de seis sucursais de um banco licenciado pela Sérvia no norte do Kosovo no início deste ano.

O Kosovo era uma província sérvia até que a campanha de bombardeamento de 78 dias da NATO, em 1999, pôs fim a uma guerra entre as forças governamentais sérvias e os separatistas de etnia albanesa no Kosovo, que causou cerca de 13.000 mortos, principalmente de etnia albanesa, e expulsou as forças sérvias.

A Sérvia não reconhece a independência do Kosovo, proclamada em 2008.