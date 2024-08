De Euronews, AP

O encerramento surge no meio de tensões crescentes nas relações entre o Kosovo e a Sérvia, apesar da normalização das conversações, facilitada pela União Europeia, que dura há 13 anos e que não conseguiu fazer progressos.

As autoridades do Kosovo encerraram cinco instituições paralelas que trabalhavam com a minoria de etnia sérvia, uma medida que poderá aumentar ainda mais as tensões com a vizinha Sérvia.

Elbert Krasniqi, ministro da Administração Local do Kosovo, confirmou na sexta-feira o encerramento de cinco instituições paralelas no norte do país - onde vive a maioria da minoria étnica sérvia - escrevendo numa mensagem no Facebook que estas "violam a Constituição e as leis da República do Kosovo".

Segundo a polícia do Kosovo, a operação foi realizada a pedido do Ministério da Administração e do Governo Local para pôr termo a "actividades ilegais".

Pamje të operacionit policor të realizuar në veri të KosovësPrishtinë, 31 gusht 2024Pamje nga operacioni policor i realizuar me 30.08.2024 në veri të Kosovës, bazuar në kërkesën e Ministrisë së Administrimit dhe Pushtetit Lokal për ndërprerjen e aktiviteteve ilegale dhe mbylljen e pesë objekteve të komunave ilegale në veri të Kosovës.---Snimak policijske operacije sprovedene na severu KosovaPriština, 31. avgust 2024.Snimak policijske operacije sprovedene dana 30.08.2024. na severu Kosova, na osnovu zahteva Ministarstva Administracije Lokalne Samouprave za obustavu nelegalnih aktivnosti i zatvaranje pet objekata nelegalnih opština na severu Kosova. Posted by Kosovo Police on Saturday, August 31, 2024 Imagens de uma operação policial efectuada no norte do Kosovo, retiradas da página oficial da polícia do Kosovo no Facebook, em 31 de agosto de 2024

Os Estados Unidos criticaram imediatamente este acontecimento numa declaração em que afirmam a "preocupação e o desapontamento de Washington com as contínuas acções descoordenadas" tomadas por Pristina.

A embaixada dos EUA no Kosovo reiterou que a ação "continuará a ter um efeito direto e negativo sobre os membros da comunidade de etnia sérvia e outras comunidades minoritárias no Kosovo".

O Kosovo era uma antiga província sérvia até que uma campanha de bombardeamento de 78 dias da NATO, em 1999, pôs fim a uma guerra entre as forças governamentais sérvias e os separatistas de etnia albanesa no Kosovo, que causou cerca de 13.000 mortos, principalmente de etnia albanesa, e expulsou as forças sérvias.

A Sérvia continua a ajudar a sua minoria sérvia depois de o Kosovo ter proclamado a independência em 2008, que Belgrado não reconhece.

Kosovo-Sérvia: um caso tenso

As relações entre o Kosovo e a Sérvia permanecem tensas, apesar das conversações de normalização, que duram há 13 anos e são facilitadas pela União Europeia, mas que não progrediram, especialmente depois de um tiroteio em setembro passado entre atiradores sérvios mascarados e a polícia do Kosovo, que causou a morte de quatro pessoas.

A UE e os EUA têm pressionado ambas as partes a implementar os acordos que o Presidente sérvio Aleksandar Vucic e o Primeiro-Ministro kosovar Albin Kurti alcançaram em fevereiro e março do ano passado.

No início deste mês, Pristina disse que iria abrir a ponte sobre o rio Ibar, que divide Mitrovica entre o norte, dominado pelos sérvios, e o sul, de etnia albanesa.

A ponte tem estado fechada ao tráfego de veículos de passageiros há mais de uma década, com a minoria étnica sérvia a erguer barricadas desde 2011, porque dizem que seria efectuada uma "limpeza étnica" contra eles se os albaneses pudessem viajar livremente através da ponte para a sua parte da cidade.

As autoridades da Sérvia condenaram a proposta de abertura da ponte, afirmando que é uma tentativa do Kosovo de "provocar um conflito".

O governo do primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, informou os diplomatas ocidentais dos seus planos, aos quais os países membros da NATO se opuseram.

O principal partido apoiado pelos sérvios no Kosovo, a Lista Sérvia, apelou à intervenção de um representante da União Europeia para evitar uma escalada.

Kurti também tem estado em desacordo com as potências ocidentais por causa do encerramento unilateral pelo Kosovo de seis sucursais de um banco licenciado pela Sérvia no norte do Kosovo, no início deste ano.

Os distúrbios no norte de Mitrovica aumentaram desde o ano passado, quando a força internacional de manutenção da paz liderada pela NATO no Kosovo, conhecida como KFOR, aumentou o seu número e equipamento ao longo da fronteira entre o Kosovo e a Sérvia, incluindo na ponte de Mitrovica.

O pequeno país dos Balcãs vai realizar eleições parlamentares a 9 de fevereiro, uma votação que se espera ser um teste para Kurti, cujo partido no governo venceu com uma vitória esmagadora em 2021.