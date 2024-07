De Euronews

Um tribunal apoiado pela União Europeia condenou, na terça-feira, um ex-membro do Exército de Libertação do Kosovo por envolvimento no assassínio de uma pessoa e na detenção ilegal e tortura de cerca de 20 outras durante a guerra de independência do seu país em 1999.

Pjetër Shala, também conhecido como “Wolf” (Lobo), foi condenado a 18 anos de prisão, por três crimes de guerra: assassínio, tortura e detenção arbitrária pelas Câmaras Especializadas do Kosovo, um tribunal que faz parte do sistema jurídico do Kosovo mas que tem sede nos Países Baixos.

Shala, de 60 anos, foi absolvido da acusação de tratamento cruel porque o tribunal considerou que os maus tratos estavam incluídos na acusação de tortura.

O ex-combatente foi detido, a 16 de março de 2021, na Bélgica e transferido para o tribunal em abril do mesmo ano