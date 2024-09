De Euronews com AP

O deslizamenro provocou o corte da estrada de acesso à montanha. Os voos, efetuados com helicópteros de salvamento da Air Zermatt, tiveram de ser aprovados pelo Serviço Federal de Aviação Civil (FOCA).

As equipas de helicópteros transportaram dezenas de turistas retidos no topo de uma das estâncias de montanha mais populares da Suíça, depois de um deslizamento de terra ter cortado o acesso à estrada até, pelo menos, à próxima semana.

Equipas do serviço de salvamento e de helicópteros da Air Zermatt conduziram a operação para o que os meios de comunicação social suíços disseram ser cerca de 2.200 turistas, na sua maioria suíços, retidos na estância de Saas Fee, na região do sul do Valais.

As autoridades do Valais disseram que uma chuva torrencial durante a noite de quinta-feira fez com que vários rios no Vale de Saas transbordassem entre as cidades de Stalden e Saas-Balen.

A estrada deverá estar encerrada pelo menos até ao início da próxima semana.

Na sexta-feira, a emissora pública RTS transmitiu imagens de uma longa fila de pessoas, algumas vestidas com equipamento de caminhada, à espera dos voos de saída.

Os voos, que utilizam helicópteros da Air Zermatt (empresa privada), tiveram de ser aprovados pelo Departamento Federal de Aviação Civil (FOCA).

Um porta-voz da Air Zermatt disse que não era possível estimar imediatamente quantas pessoas tinham sido evacuadas na operação do final da tarde, que decorreu antes do anoitecer.

Mas alguns turistas pareciam contentes por ficarem onde estavam.

"Há muitos idosos entre os turistas retidos, nem todos têm necessariamente pressa em partir", disse o porta-voz da unidade regional de crise, Simon Bumann.