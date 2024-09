De Euronews com AP, EBU

Falando aos representantes empresariais italianos no Fórum Cernobbio, no Lago Como, Zelenskyy disse que os ucranianos "querem que esta guerra termine mais do que qualquer outra pessoa no mundo".

PUBLICIDADE

Volodymyr Zelenskyy afirmou que os ucranianos "não têm outra opção senão lutar e defender as suas vidas", mais de dois anos depois da Rússia ter invadido o país.

Falando aos representantes empresariais italianos no Fórum Cernobbio, no Lago de Como, Zelenskyy disse que os ucranianos "querem que a guerra acabe mais do que qualquer outra pessoa no mundo".

"Mas não através da destruição da sua nação, da sua cultura, das suas cidades", disse.

"O nosso povo está sob a ameaça constante de mísseis russos e ataques de drones todas as noites e todos os dias. Putin tenta destruir o nosso Estado e tem feito tudo para privar a Ucrânia da sua soberania, arruinar a nossa economia e forçar os ucranianos a sair da Ucrânia".

Mulheres locais caminham perto de um edifício residencial danificado por um ataque russo em Pavlohrad, 6 de setembro de 2024 Dnipropetrovsk military administration/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Zelenskyy também criticou os ataques russos à rede energética ucraniana, acusando Vladimir Putin de "ter como objetivo mergulhar a Ucrânia na escuridão".

Zelenskyy voltou a sublinhar a necessidade de a Ucrânia dispor de armas de longo alcance de parceiros internacionais, insistindo que o seu país apenas pretende utilizar estas armas para atacar aeródromos militares dentro da Rússia.

"O que nós queremos é utilizar esta arma de longa distância apenas em aeródromos militares. Apenas para utilizar esta arma, que pode funcionar a cem e trezentos quilómetros. É tudo. Só isso, sem outras ideias", disse.

Num post publicado no X, após a reunião, Zelenskyy agradeceu à Itália por trabalhar com Kiev para implementar a Fórmula de Paz da Ucrânia, uma proposta de 10 pontos para acabar com a guerra revelada por Zelenskyy em novembro de 2022.

"A Ucrânia não está a pedir nada mais do que aquilo que o vosso país ou qualquer outro país já tem. Só queremos que nenhum pai no nosso país tenha de enterrar a sua mulher e as suas filhas por terem sido mortas por mísseis russos", publicou.

Zelenskyy deverá manter conversações com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, no sábado.

O Presidente ucraniano também exigiu uma entrega mais rápida de armas para o campo de batalha na sexta-feira, quando se reuniu com representantes de mais de 50 nações parceiras na cimeira do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia, na base aérea alemã de Rammstein.

Na reunião, Zelenskyy afirmou que a incursão ucraniana na região russa de Kursk tinha "virado a mesa" do jogo e pediu autorização aos parceiros para atacar alvos mais profundos no interior da Rússia com as armas que estes fornecem.

"Ele [Putin] estava a preparar-se para lançar uma nova ofensiva contra a nossa cidade de Sumy e nós virámos o jogo e estamos a empurrar a guerra para a Rússia através da nossa contraofensiva", disse Zelenskyy.

A cimeira na Alemanha foi convocada no momento em que Washington anunciou que iria fornecer mais 250 milhões de dólares (225 milhões de euros) em assistência à segurança de Kiev.

Volodymyr Zelenskyy com o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, na cimeira do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, na base aérea alemã de Rammstein, 6/09/2024 Andreas Arnold/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

O Secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, descreveu a situação atual como um momento dinâmico na luta da Ucrânia contra a Rússia, com Kiev a conduzir as suas primeiras operações ofensivas de pleno direito da guerra em solo russo, ao mesmo tempo que enfrenta uma ameaça significativa por parte das forças russas perto de um ponto-chave na região do Donbas.

PUBLICIDADE

Austin advertiu que, embora a incursão em Kursk tenha colocado a Rússia na defensiva, "sabemos que a malícia de Putin é profunda".

Os recentes ataques aéreos mortíferos da Rússia renovaram os apelos de Zelenskyy para que os EUA afrouxem ainda mais as restrições à utilização do seu equipamento militar, aumentando assim a sua capacidade de atacar mais profundamente dentro da Rússia.

No entanto, esperava-se que a cimeira se centrasse principalmente no fornecimento de material de defesa aérea e de artilharia e no reforço da base industrial de defesa interna da Ucrânia.

As nações parceiras ocidentais estão a trabalhar com a Ucrânia para obter um míssil substituto para os seus sistemas de defesa aérea S-300 da era soviética, disse Austin.