Moscovo tem afirmado repetidamente que as suas forças capturaram toda a região de Niu-York, mas a Brigada Azov rejeitou essas afirmações, dizendo que as forças ucranianas continuam a manter as suas posições.

A Brigada Azov da Ucrânia afirma ter estabilizado uma situação anteriormente "catastrófica" em Niu-York, no sudeste do Oblast de Donetsk, retomando parte da povoação às forças russas.

Niu-York fica a sul de Toretsk, uma cidade-chave da linha da frente que se tornou um dos pontos focais da ofensiva russa em Donetsk.

"Na altura em que a brigada foi destacada para a zona, a situação na linha da frente era catastrófica", afirmou a Brigada Azov num comunicado publicado no X.

"No entanto, graças ao elevado moral, coragem e profissionalismo dos combatentes da brigada, a Azov conseguiu estabilizar a situação, recuperar o controlo de parte de Niu-York e desbloquear as Forças de Defesa, que estavam cercadas por tropas inimigas".

A brigada disse que a situação na região continua tensa, pois as tropas russas realizaram até 15 ataques terrestres na área num único dia.

Nas últimas semanas, a Rússia tem vindo a penetrar mais profundamente em Niu-York, numa tentativa de tomar a cidade de Toretsk.

Entretanto, pelo menos uma pessoa foi morta e dezenas de outras ficaram feridas na sequência de um ataque aéreo russo contra infra-estruturas civis na cidade de Pavlohrad, no leste da Ucrânia.

De acordo com o governador da região, Sergiy Lysak, três crianças estão entre os feridos.

"Estávamos em casa, vivemos no quinto andar. Já não temos varanda. Eu estava com uma criança pequena de um ano. Escondemo-nos no corredor. Foi assustador. Muito assustador", disse um sobrevivente.

Pessoas depositam flores nas campas dos familiares de Yaroslav Bazylevych num cemitério da cidade de Lviv, a 6 de setembro de 2024.

O ataque a Pavlohrad ocorre no mesmo dia em que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se deslocou a uma reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, na Alemanha, para discutir com os EUA e os parceiros europeus a necessidade de armas de longo alcance por parte da Ucrânia.

Zelenskyy defendeu também a necessidade de os aliados autorizarem a utilização de armas fornecidas no âmbito de pacotes de ajuda militar para atacar mais profundamente o território russo.

Os bombardeamentos russos na região de Sumy, no nordeste do país, provocaram um incêndio numa povoação fronteiriça, segundo o Serviço de Emergência do Estado. De acordo com o SES, o fogo espalhou-se por quatro hectares antes de os bombeiros o conseguirem controlar e extinguir.

O comunicado refere que o incêndio foi extinto antes de poder danificar uma plantação florestal próxima. Os bombardeamentos russos também atingiram uma povoação perto da cidade de Shostka, provocando um incêndio num edifício residencial.

Os bombeiros foram forçados a abrigar-se várias vezes devido ao bombardeamento contínuo, disse a SES, acrescentando que o fogo acabou por ser extinto.