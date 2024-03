Novo partido nacionalista na Polónia quer saída do país da UE

Czarek Sokolowski/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

O líder da extrema direita, Robert Bakiewicz

De Magdalena Chodownik

Robert Bakiewicz, conhecido por liderar a marcha nacionalista realizada na Polónia, no Dia da Independência, anunciou a criação de um novo partido político de carácter nacionalista e católico. O principal objetivo do partido é fazer com que a Polónia saia da União Europeia.