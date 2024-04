De Euronews

De visita à Polónia, primeiro-ministro britânico comunicou ainda um apoio adicional de cerca de 580 milhões de euros em material de guerra para a Ucrânia. Pacote inclui mísseis capazes de viajar 241 quilómetros.

PUBLICIDADE

O Reino Unido anunciou que vai aumentar as despesas com a Defesa para 2,5% do PIB até ao final da década. O orçamento militar britânico cresce para os 101 mil milhões de euros nos próximos seis anos.

O plano foi anunciado pelo primeiro-ministro Rishi Sunak na visita à Polónia, onde se encontrou com o chefe do governo polaco e com o secretário-geral da NATO.

Isto significa que o Reino Unido gastará mais 87 mil milhões de euros em financiamento de Defesa até 2030, num compromiso descrito por Sunak como o maior reforço nesta área numa geração.

É o corolário de meses de pressão dos deputados conservadores, incluindo o ministro da Defesa, Grant Shapps, no sentido de aumentar as despesas militares para ajudar a combater a ameaça da Rússia.

A Grã-Bretanha vai aumentar as suas despesas com a defesa para 2,5% da produção nacional até ao final da década, anunciou Rishi Sunak numa visita à Polónia, enquanto advertia que o Reino Unido tinha de estar equipado para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais perigoso.

Sunak advertiu que é necessário estar-se preparado para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais perigoso.

"Não fomos nós que escolhemos este momento, mas cabe-nos a nós enfrentá-lo. Num mundo de ameaças crescentes, temos de mostrar aos nossos inimigos que estamos decididos e determinados a que as suas tentativas de desestabilizar o nosso mundo, de redesenhar as suas fronteiras pela força, falhem", sublinhou.

"Juntamente com os nossos amigos e aliados, estaremos na linha da frente da defesa do mundo livre e democrático".

580 milhões de euros em ajuda para a Ucrânia

Além do aumento do orçamento nacional de Defesa, o chefe do executivo de Londres prometeu enviar um pacote de ajuda extra para a Ucrânia no valor de 580 milhões de euros, incluindo mísseis, veículos blindados e munições. Os mísseis são de longo alcance - osStorm Shadow - com capacidade para alcançarem os 241 quilómetros, tendo já provado ser eficazes a atingir alvos russos.

O Secretário-Geral da NATO aplaudiu o apoio britânico a Kiev, dizendo que Londres dá exemplo de liderança. Stoltenberg reiterou queos outros Estados da Aliança Atlântica deveriam fazer mais para respaldar as forças ucranianas, especialmente no que diz respeito à defesa aérea.

O anfitrião, o primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, salientou que a "a segurança é hoje uma prioridade para a Europa".