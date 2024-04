O dilema da Defesa da Europa: quanto dinheiro é preciso gastar?

De Aleksandar Djokic

Quais são as implicações económicas do aumento das despesas com a segurança na Europa? A Euronews analisa as vantagens e desvantagens do reforço dos orçamentos de defesa na sequência da crise ucraniana.

A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 provocou ondas de choque em toda a Europa, levando a uma reavaliação das prioridades de segurança e das estratégias de defesa em toda a linha.

Em resposta à escalada das tensões e à evolução do cenário geopolítico, a maioria das nações europeias embarcou numa via de aumento das despesas com a defesa e a UE está a tentar montar e facilitar um esforço conjunto para resolver o dilema da segurança continental.

Os países europeus reduziram as despesas à medida que a ameaça de guerra diminuía

Desde o fim da Guerra Fria, os países europeus reduziram sobretudo as despesas com a defesa em favor de investimentos sociais, infraestruturais ou tecnológicos. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o total das despesas com a defesa das economias avançadas, às quais pertencem os membros da zona euro, foi reduzido para quase metade desde 1991 (de acordo com os dados de 2015).

Até 1991, as economias avançadas gastavam mais de 3% do seu produto interno bruto (PIB) em objetivos militares. Este número baixou para 1,6% do PIB em 2015. Só depois de a Rússia ter anexado a Crimeia, em 2014, é que as despesas com a defesa na Europa começaram a aumentar, embora não de forma acentuada a nível geral. Em 2019, a Europa ainda não estava a investir 2% do PIB, o que é obrigatório de acordo com as regras da NATO.

Um novo sentimento de urgência varreu a Europa, à medida que os avanços russos na Ucrânia trazem de volta memórias quase esquecidas da Guerra Fria.

Força da Rússia na Ucrânia mostra que o potencial bélico se mantém

Minna Ålander, investigadora do Instituto Finlandês de Relações Internacionais (FIIA), explicou à Euronews: "É evidente que as guerras já não são um fenómeno distante e que os países europeus não podem escolher quando e onde se envolvem. Por isso, as pequenas forças armadas que a maioria dos países europeus deixou da era expedicionária já não são suficientes, seja como dissuasão contra a expansão da agressão russa e, sobretudo, como defesa contra ela".

O aumento projetado das despesas europeias com a defesa, que atingiu hoje o da fase final da Guerra Fria, de acordo com os dados publicados pelo Instituto Internacional de Investigação da Paz de Estocolmo, está também ligado à guerra de desgaste que a Rússia está a travar contra a Ucrânia.

Edward Hunter Christie, oficial da NATO e investigador sénior do FIIA, expôs os factos de forma clara nos seus comentários para a Euronews: "Os Estados europeus não podem abastecer a Ucrânia de forma duradoura sem aumentar as suas próprias capacidades industriais e de defesa. Ao mesmo tempo, para se prepararem contra futuras ameaças russas mais alargadas, os próprios Estados europeus precisam de aumentar as suas capacidades de defesa e a sua prontidão para lutar".

É necessário aumentar as despesas com a defesa

Tendo em conta as ameaças crescentes em várias regiões, não só na Europa de Leste, mas também no Norte da Europa, na África Subsariana e no Médio Oriente, mesmo os níveis de despesa de 2% do PIB não serão suficientes para dotar a Europa de uma capacidade defensiva suficiente num futuro previsível.

Um foco de um tanque britânico Challenger 2 contra o pano de fundo de uma bandeira do Reino Unido nas celebrações do 20º aniversário da NATO na Estónia

É plausível que o continente esteja a caminhar para os níveis de despesa com a defesa da Guerra Fria, que se situavam entre os 3% e os 4% do PIB para muitos países europeus", afirmou Liana Fix, bolseira para a Europa do Programa de Estudos David Rockefeller.

Estes níveis de despesa proporcionarão novas oportunidades industriais e tecnológicas para a economia europeia, mas também causarão stress, uma vez que as despesas orçamentais serão desviadas para a esfera da defesa.

Como afirmou Christie: "Esta preparação é, naturalmente, dispendiosa. Exige orçamentos de defesa nacionais mais elevados em toda a Europa, bem como um maior financiamento das políticas de apoio existentes ou novas, tanto a nível nacional como da UE, por exemplo, para apoiar a base industrial de defesa da Europa".

As despesas com a defesa podem impulsionar o crescimento económico

O aumento das despesas com a defesa pode funcionar como um importante motor do crescimento económico, em especial nos sectores relacionados com a produção e a tecnologia de defesa. Os contratos e projectos de aquisição no sector da defesa criam oportunidades de emprego, estimulam a inovação e promovem o desenvolvimento de indústrias de alta tecnologia. Além disso, os investimentos no sector da defesa têm muitas vezes efeitos multiplicadores, gerando benefícios adicionais para os fornecedores e as comunidades locais.

As despesas com a defesa facilitam a inovação tecnológica e a investigação, estimulando avanços em áreas como a cibersegurança, a inteligência artificial e a engenharia aeroespacial. Estas descobertas tecnológicas não só reforçam as capacidades militares, como também têm aplicações mais vastas em sectores civis, contribuindo para a competitividade nacional global e a resiliência industrial.

Por outro lado, o aumento das despesas com a defesa implica o desvio de recursos de outros domínios da despesa pública, como os cuidados de saúde, a educação e as infraestruturas. Esta situação pode levar a cedências e compromissos no financiamento de serviços sociais essenciais e de investimentos essenciais para o desenvolvimento económico a longo prazo e o bem-estar da sociedade. O equilíbrio entre prioridades concorrentes torna-se particularmente difícil em tempos de austeridade orçamental ou de recessão económica.

Os aumentos rápidos dos orçamentos da defesa podem afetar as finanças nacionais, agravando os défices orçamentais e os níveis de dívida pública. A manutenção de despesas militares elevadas a longo prazo exige um planeamento orçamental cuidadoso e pode implicar escolhas difíceis, incluindo aumentos de impostos, cortes nas despesas ou contração de empréstimos. A incapacidade de gerir eficazmente as pressões orçamentais pode comprometer a estabilidade económica e a confiança dos investidores.

A guerra é dispendiosa e os líderes políticos limitam frequentemente o orçamento da defesa

Atualmente, os países europeus geograficamente mais próximos da Rússia adoptaram uma abordagem mais pró-ativa das despesas com a defesa. Estão na linha da frente da tendência de despesa que se avizinha.

Alexander Lanoszka, professor associado da Universidade de Waterloo, disse à Euronews: "A Polónia, os países bálticos e a Finlândia têm vindo a preparar-se intensamente desde há muito tempo. Em parte, devido à sua proximidade com a Rússia, têm geralmente um amplo consenso social e político sobre a natureza do seu ambiente estratégico e sobre o que fazer em relação a ele".

Isto também significa que o aumento das despesas com a defesa nos países democráticos representa frequentemente um tema controverso, que tem de ser debatido no âmbito do processo político. As ditaduras têm muito mais facilidade nesta matéria - não têm de consultar os seus cidadãos, enquanto planeiam ações belicosas. Nas democracias tem de haver deliberação, mesmo quando estão a defender-se.

Os políticos alemães continuam hesitantes quanto aos níveis de despesa

A maior economia da Europa - a Alemanha - não está a fazer tudo o que pode no domínio da defesa.

Liana Fox contextualiza a situação: "A Alemanha tem o maior potencial, em termos financeiros e com as suas infraestruturas de defesa, para se tornar um novo pilar da Europa, mas perdeu-se a seriedade no debate sobre a Zeitenwende [ponto de viragem] alemã - atingirá 2% do PIB em despesas de defesa até ao próximo ano, mas continua limitada devido às lutas internas da coligação governamental e ao travão da dívida".

Recentemente, a França emergiu como líder no sector da defesa, como explicou Minna Ålander: "Macron parece ter percebido o que está em jogo, se a Ucrânia perder esta guerra, e começou a agitar deliberadamente a conversa na Europa. A França também assumiu a liderança do novo grupo de batalha multinacional da NATO, criado na Roménia".

Um fator negativo é o distanciamento da tendência de segurança europeia que vem de Washington, independentemente de Donald Trump perder ou não as próximas eleições presidenciais.

Como afirmou Christie: "Existem duas tendências principais no discurso dos EUA, nomeadamente o retraimento ou mesmo o isolacionismo, e uma maior concentração na Ásia para conter a China." Ambas representam uma ameaça ao atual nível de segurança europeia.

A decisão de aumentar as despesas com a defesa em resposta à invasão russa da Ucrânia implica compromissos e considerações complexas para as nações europeias. Embora o reforço das capacidades militares possa aumentar a dissuasão, estimular o crescimento económico e cumprir os compromissos internacionais, também coloca desafios em termos de sustentabilidade orçamental, custos de oportunidade, dinâmica da corrida ao armamento e envolvimento diplomático. As nações europeias terão de aumentar os seus níveis de despesa com a defesa e monitorizar cuidadosamente o aumento das opções políticas populistas.