Ator tinha sido acusado por quatro homens de atos de cariz sexual não consentidos, mas desmenti-os e a sua versão foi a que vale em tribunal

Um júri de Londres absolveu o ator norte-americano Kevin Spacey das acusações de agressão sexual num caso datado de 2001.

O julgamento demorou quatro semanas, com o ator a explicar que era "um grande namoradeiro" e que muitos vezes se envolvia em relações consensuais com homens e cuja a única falha foi tocar na virilha de um outro homem em consequência de "um passo trapalhão".

Três homens acusaram Spacey de os agarrar pelas virilhas com violência. Um quarto homem, um aspirante a ator que procurava um mentor, diz ter acordado com o ator a praticar nele sexo oral depois de se ter deslocado ao apartamento do oscarizado cineasta em Londres para uma cerveja.

Os homens alegam que os contactos não foram consentidos, mas Spacey alegou que o jovem ator e outro homem teriam participado de forma consciente nos atos e que o ato de que foi acusado pelo terceiro, de que lhe teria agarrado no sexo nos bastidores de um teatro, era "pura fantasia".