Ursula von der Leyen anunciou uma iniciativa de vários milhares de milhões para ajudar Kiev a tapar o buraco no seu orçamento de Estado.

A União Europeia vai conceder um empréstimo de 35 mil milhões de euros para apoiar a economia e as forças armadas ucranianas, numa altura em que o país devastado pela guerra luta para resistir a uma nova ofensiva russa que danificou gravemente as infraestruturas energéticas e avançou territorialmente no Leste.

O empréstimo foi anunciado por Ursula von der Leyen na sexta-feira, durante a sua visita a Kiev. "Os implacáveis ataques russos significam que a Ucrânia precisa de um apoio contínuo da UE", afirmou a Presidente da Comissão Europeia. "Esta é mais uma importante contribuição da UE para a recuperação da Ucrânia".

O compromisso representa a parte da UE no plano de 50 mil milhões de dólares (46 mil milhões de euros) que os aliados do G7 prometeram na sua cimeira de junho, utilizando os ativos imobilizados da Rússia como garantia.

A ideia original era que a UE e os EUA contribuíssem com 20 mil milhões de dólares cada um, enquanto o Canadá, o Reino Unido e o Japão se comprometeriam com os fundos restantes.

Mas a iniciativa do G7 ficou atolada em conversações técnicas entre funcionários da UE e dos EUA, sem que se vislumbre uma solução fácil.

Como as sanções da UE sobre os ativos têm de ser renovadas de seis em seis meses por unanimidade, a Casa Branca teme que a Hungria, o Estado-membro mais amigo da Rússia, possa um dia exercer o seu veto, congelar o dinheiro e fazer com que todo o empréstimo se desfaça, deixando os aliados ocidentais a pagar a conta dos reembolsos com os seus orçamentos nacionais.

Na semana passada, a Comissão apresentou aos Estados-membros três opções para garantir a previsibilidade a longo prazo das sanções, com períodos de renovação que variam entre 36 meses e cinco anos. Mas, alguns dias depois, a Hungria deixou claro que não avançaria com o regime até às eleições presidenciais americanas de 5 de novembro.

A falta de consenso faz com que seja difícil para Bruxelas dar a Washington as garantias jurídicas de que necessita. Devido aos riscos financeiros associados à operação, o Congresso dos EUA terá de aprovar um financiamento adicional, o que é pouco provável que aconteça.

Com a situação na Ucrânia a tornar-se cada vez mais grave e com os receios crescentes de uma crise humanitária no inverno, a Comissão está a acelerar as coisas e a aumentar a sua participação para 35 mil milhões de euros, numa tentativa de acalmar as preocupações da Casa Branca.

A proposta de Von der Leyen utiliza o orçamento de vários milhares de milhões de euros do bloco como garantia financeira e depende de uma maioria qualificada dos Estados-Membros para avançar, evitando assim as ameaças de veto da Hungria.

Os pormenores do plano da Comissão não estavam imediatamente disponíveis.

Antes da sua visita a Kiev, von der Leyen anunciou um pacote de assistência de 160 milhões de euros para a Ucrânia, com 100 milhões de euros apoiados pelos activos congelados da Rússia para reparar centrais eléctricas e aumentar as energias renováveis, oferecendo 2,5 Gigawatts de capacidade.