Israel lança ataques aéreos contra o sul do Líbano

De euronews com AP

Na quinta-feira, 19 de setembro, Israel realizou uma série de ataques aéreos contra vários alvos no sul do Líbano, controlados pelo grupo militar islâmico Hezbollah.

PUBLICIDADE

O ataque ocorreu poucas horas após o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, ter proferido ameaças contra Israel, prometendo uma "resposta justa" aos ataques que tinham como alvo dispositivos de comunicação do grupo, resultando em pelo menos 12 mortes. Nasrallah, que discursou publicamente no mesmo dia, garantiu que as hostilidades contra Israel iriam continuar diariamente e que os deslocados israelitas perto da fronteira libanesa não poderiam regressar até que a guerra na Faixa de Gaza chegasse ao fim.

Embora Israel não tenha comentado sobre as explosões nos dispositivos de comunicação, o país é amplamente responsabilizado por essas ações coordenadas. Para prevenir uma retaliação do Hezbollah, Israel terá avançado com os bombardeamentos na mesma quinta-feira.

De acordo com fontes militares israelitas, os aviões de guerra atingiram cerca de 100 lançadores de foguetes e aproximadamente 1000 barris que estariam prontos para serem usados num futuro próximo contra o território israelita. O objetivo foi desmantelar possíveis ameaças antes de serem lançadas contra o norte de Israel, região que tem sido alvo de frequentes ataques por parte do Hezbollah.

Ainda na quinta-feira, o Ministro da Defesa de Israel avisou que o Hezbollah “pagará um preço ainda mais elevado”, à medida que o país tenta restabelecer condições seguras para que os residentes deslocados possam regressar às suas casas na fronteira com o Líbano.

Escalada de violência e resposta israelita

Durante o discurso de Nasrallah, o Hezbollah intensificou as suas operações, lançando pelo menos quatro ataques contra o norte de Israel. Num desses ataques, dois soldados israelitas perderam a vida.

Além dos ataques no sul do Líbano, aviões israelitas sobrevoaram a capital libanesa, Beirute, em baixa altitude, provocando um enorme estrondo sônico que aumentou a tensão na cidade.