Pagers pertencentes a operacionais do Hezbollah explodiram num ataque que terá sido planeado por Israel. É assim que os peritos especulam que poderão ter sido detonados.

Segundo o ministro da Saúde libanês, Firas Abiad, os pagers utilizados pelos membros do Hezbollah explodiram em Beirute e no sul do Líbano na terça-feira, naquele que parece ter sido um ataque à distância, matando 12 pessoas, incluindo duas crianças, e ferindo 2.800, incluindo 300 pessoas em estado crítico.

Tanto o ministro da Informação libanês, Ziad Makary, como o Hezbollah alegaram que Israel está por detrás das explosões dos pagers, tendo um funcionário dos EUA confirmado à Associated Press que os pagers explodiram no âmbito de uma operação israelita.

O Hezbollah, que é apoiado pelo Irão e designado como organização terrorista pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, surgiu durante a guerra civil libanesa. As tensões com Israel remontam à década de 1980, tendo o grupo militante declarado as potências ocidentais e Israel como seus inimigos num manifesto.

Em 2006, o Hezbollah travou uma guerra civil contra as forças israelitas e, desde o início da guerra com o Hamas, em outubro, tem vindo a efetuar ataques transfronteiriços.

Ibrahim Al Moussawi, político do Hezbollah, considerou o ataque uma "agressão criminosa", tendo o grupo militante islâmico afirmado que continuaria a defender o Líbano.

Porque é que o Hezbollah utiliza pagers para comunicar?

Um pager é um pequeno dispositivo de comunicação sem fios que é utilizado para receber mensagens através de sinais de rádio. Eram muito utilizados antes dos smartphones.

Sendo um ator não estatal com capacidades limitadas, o Hezbollah utilizou pagers no passado para evitar a interceção israelita, de acordo com Elijah J Magnier, um veterano correspondente de guerra e analista que cobre a região há 37 anos.

"Desta vez, o Hezbollah estava muito determinado em impedir que os seus membros utilizassem o telemóvel, porque qualquer telefone ligado à Internet é facilmente acedido pela avançada capacidade eletrónica israelita", disse Magnier ao Euronews Next.

Como é que os pagers podem ter sido adulterados?

A SMEX, uma ONG libanesa de defesa dos direitos digitais, afirmou num artigo de análise após o ataque que existem vários cenários possíveis para a detonação dos pagers.

Segundo a ONG, os dispositivos poderiam ter sido adulterados durante o transporte ou a expedição e programados para detonar num temporizador ou através de um sinal de rádio.

Vários especialistas também disseram à Associated Press que pequenos dispositivos explosivos podem ter sido incorporados nos pagers e acionados à distância.

O SMEX também especulou que os dispositivos poderiam ter sido explorados para sobreaquecer as baterias, um cenário que alguns especialistas entretanto puseram em dúvida em relatórios dos media e publicações nas redes sociais.

Magnier disse à Euronews Next que os pagers que explodiram não eram mais antigos, mas sim um novo lote que chegou recentemente. Este facto foi também referido por outras agências noticiosas que citam responsáveis do Hezbollah.

"O Hezbollah tinha a capacidade de inspecionar estes equipamentos, mas parece que estes têm obviamente uma tecnologia e uma capacidade superior", disse Magnier, acrescentando que os israelitas podem ter "conseguido implantar uma quantidade muito pequena de explosivo, de material altamente explosivo" no circuito eletrónico do pager.

"É por isso que é muito difícil para uma inspeção normal identificar, em particular, quando o pager estava a funcionar", disse.

Uma fonte sénior da segurança libanesa confirmou à Reuters, na quarta-feira, que a agência de espionagem israelita colocou explosivos dentro de milhares de pagers que foram importados para o Líbano há meses.

A Euronews Next contactou o Ministério da Defesa israelita para comentar o assunto.