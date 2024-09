As vacinas devem chegar ainda este ano, de acordo com a aliança de vacinas Gavi.

PUBLICIDADE

O aumento de casos de varíola na região tem-se centrado na República Democrática do Congo, onde surgiu uma nova mutação do vírus em 2023, mas outros países estão a lidar com os seus próprios surtos.

Mais de 26.500 casos de varíola e 724 mortes foram registados em 15 países africanos desde o início deste ano, de acordo com o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças (África CDC), e a falta de vacinas tem dificultado a resposta da saúde pública.

A Gavi, uma parceria público-privada que tem por objetivo tornar as vacinas acessíveis aos países de baixos rendimentos, declarou que irá pagar as doses através do seu Fundo de Primeira Resposta, um fundo de emergência de 500 milhões de dólares (468 milhões de euros) criado no início deste ano para garantir rapidamente vacinas a países sem programas de vacinação sólidos durante crises sanitárias.

"O Fundo de Primeira Resposta foi concebido em colaboração com os doadores e parceiros da Gavi especificamente para fornecer financiamento rápido e precoce para emergências como a varíola", afirmou a Diretora Executiva da Gavi, Sania Nishtar.

As vacinas são provenientes do fabricante dinamarquês Bavarian Nordic e chegarão algures em 2024.

O anúncio foi feito dias depois de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter aprovado a vacina, o que permitiu que os doadores comprassem os fornecimentos. As vacinas serão atribuídas aos países mais afetados com base nos critérios da OMS, que dá prioridade às populações de alto risco.

"Estamos empenhados em trabalhar com os governos afectados e com os nossos parceiros para transformar estas vacinas em vacinas o mais rápida e eficazmente possível", afirmou Nishtar, acrescentando que o grupo também pretende criar uma reserva global de vacinas - se conseguir financiamento suficiente.

A compra da Gavi coloca o número total de vacinas prometidas para a resposta ao vírus da varíola em África em mais de 4,1 milhões. Os países europeus, os Estados Unidos e a Bavarian Nordic prometeram 620.000 doses, segundo a OMS, e o Japão prometeu 3 milhões de doses de um outro fabricante de vacinas.

As primeiras doses da União Europeia chegaram no início deste mês.

O CDC de África calcula que serão necessárias 10 milhões de vacinas para travar o surto de varíola, que a OMS declarou uma emergência de saúde pública em agosto.

A varíola propaga-se através do contacto próximo com uma pessoa infetada e pode causar febre, dores de cabeça, dores, fadiga, gânglios linfáticos inchados e lesões cutâneas que duram duas a quatro semanas.