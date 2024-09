Polícia procura testemunhas de esfaqueamento mortal em Roterdão. Suspeito foi detido

De Euronews com AP

A polícia diz que as testemunhas afirmam que o alegado assassino gritou "Allahu akbar" enquanto atacava com uma faca.

A polícia de Roterdão está a pedir testemunhas de um esfaqueamento em Roterdão, na noite de quinta, feira, que terminou com um morto e um ferido grave.

Um homem de 32 anos natural de Roterdão foi morto e outro de 33 anos, da Suíça, ficou gravemente ferido no esfaqueamento ocorrido perto da Ponte Erasmus, informou a polícia num comunicado.

Um suspeito foi detido na cidade portuária na noite de quinta-feira, depois de ter sido dominado por transeuntes e pela polícia.

Não se soube de imediato o motivo do ataque, mas a polícia revelou que testemunhas relataram que o atacante gritou "Allahu akbar".

"Faz parte da investigação", disse o porta-voz da polícia, Wessel Stolle, na noite de quarta-feira.

O suspeito é um homem de 22 anos da cidade de Amersfoort, no centro da Holanda, que terá atacado as vítimas com duas facas grandes. De acordo com as diretrizes neerlandesas em matéria de privacidade, a polícia não divulgou a identidade do suspeito nem das vítimas do esfaqueamento.

Um instrutor de desporto, Reniël Renato David Litecia, disse que bateu no agressor com dois paus depois de o ter visto atacar alguém e que conseguiu pegar nas facas e deitá-las fora.

Litecia disse à Associated Press que inicialmente pensou que se tratava de uma luta, "mas quando comecei a correr naquela direção vi que não era uma luta. Era um homem com duas facas compridas que estava a esfaquear outro jovem e, quando comecei a gritar, ele virou-se e começou a abordar toda a gente que estava à sua volta".

Outra porta-voz da polícia, Kristel Arntz, disse que o agressor terá atacado uma pessoa num parque de estacionamento subterrâneo e uma segunda vítima numa das extremidades da ponte sobre o rio New Maas.