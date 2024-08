O surto de varíola dos macacos (mpox) é uma situação muito diferente da pandemia de COVID, dizem os especialistas, mas não podemos ser "complacentes".

Embora o surto de varíola dos macacos (mpox) em vários países africanos seja preocupante, a situação é diferente daquela que o mundo passou há apenas quatro anos com a COVID-19, dizem os especialistas à Euronews Health.

Há, no entanto, uma urgência em responder ao vírus mpox, particularmente porque os casos de uma nova variante, provavelmente mais transmissível, continuam a espalhar-se, especialmente na República Democrática do Congo (RDC), e são suscetíveis de serem importados para outros países.

Um caso dessa nova variante, clade 1b, foi confirmado na Suécia, e outro na Tailândia esta semana, ambos em indivíduos que tinham viajado para países com surtos.

Entretanto, as autoridades sanitárias europeias elevaram o nível de risco para a região na semana passada, dias depois de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter considerado a mpox uma emergência sanitária mundial.

A Euronews Health falou com especialistas sobre se os europeus devem estar preocupados e sobre algumas das suas principais mensagens sobre a possibilidade de eliminar o vírus.

A varíola não é a COVID-19

A varíola é uma doença infeciosa causada pelo vírus da varíola dos macacos que, na maioria das vezes, provoca uma erupção cutânea ou lesões, entre outros sintomas, como febre ou dores musculares.

O vírus foi anteriormente declarado uma emergência de saúde global em 2022, mas os especialistas dizem que é muito diferente da última crise de saúde mundial, a COVID-19.

"As pessoas não devem ficar alarmadas na Europa com a possibilidade de uma situação semelhante à da COVID-19 voltar a acontecer devido ao mpox", disse à Euronews Health o Dr. Marc-Alain Widdowson, responsável da OMS na Europa pelos agentes patogénicos de alta ameaça.

A preocupação é que o [clade] 1b, a nova variante, está a mostrar uma transmissão muito maior de humano para humano. Dr Shema Tariq Investigador principal, University College London

A COVID-19, por exemplo, é um vírus respiratório, enquanto o mpox é "bastante difícil de apanhar", acrescentou.

"É necessário um certo grau de contacto prolongado para o contrair ou um contacto intenso, como o sexo, que tem sido o modo de transmissão predominante na Europa", acrescentou.

Uma variante menos grave do mpox, conhecida como clade II, continua a espalhar-se nos países europeus, estimando a OMS Europa que há cerca de 100 novos casos por mês na região.

Uma preocupação, no entanto, é o facto de o vírus mpox ter evoluído com a clade 1b - a nova estirpe do vírus da clade 1, historicamente mais grave - espalhando-se por vários países africanos que anteriormente não tinham casos.

Os especialistas afirmam que é provavelmente mais transmissível, mas que é necessária mais informação sobre o assunto.

"Ainda não eliminámos o clade II [na Europa], a última coisa que queremos é ter uma introdução do clade I", disse Widdowson.

"A preocupação é que o clade 1b, a nova variante, está a mostrar uma transmissão muito maior de humano para humano", disse à Euronews Health Shema Tariq, investigadora principal da University College London.

Mas enquanto a COVID-19 se espalhava mais facilmente através de uma população como um agente patogénico transportado pelo ar, o mpox requer "o contacto entre humanos, por isso é mais difícil de transmitir", disse Tariq.

Widdowson acrescentou que o mpox é um vírus com que os países europeus têm estado a lidar nos últimos dois anos, pelo que sabem como o conter.

"Mas, dito isto, não podemos ser complacentes e temos de nos certificar de que investigamos e encerramos quaisquer importações para a região", afirmou.

Será possível eliminar a varíola na Europa?

Os peritos afirmam que se perdeu uma oportunidade na Europa durante a última emergência sanitária de não eliminar totalmente o vírus da varíola, mas que o novo enfoque global neste vírus pode ajudar a revigorar esses esforços.

"Penso que temos agora a oportunidade de analisar cuidadosamente a nossa resposta, de pensar em vacinar as pessoas que correm maior risco de contrair o vírus da clade II, de estarmos realmente atentos aos casos, de fazermos testes e de nos certificarmos de que temos diagnósticos adequados para sabermos se estamos a lidar com o vírus da clade II ou da clade I", disse Tariq à Euronews Health.

Widdowson, por seu lado, recomenda que os governos europeus alarguem a vigilância e comuniquem os dados "de forma rápida e transparente".

Isto inclui o isolamento dos doentes, o rastreio dos seus contactos e a investigação do que o vírus está a fazer.

Na Europa, o clade II estava a espalhar-se mais frequentemente entre homens que fazem sexo com homens, mas o novo clado pode afetar diferentes grupos demográficos.

No entanto, a OMS não recomenda o encerramento das fronteiras ou restrições aos viajantes, o que, segundo Widdowson, pode contribuir para o estigma.

'As infeções não têm fronteiras'

Para Tariq, os surtos que estão a ocorrer atualmente fornecem "lições muito importantes" sobre a equidade global das vacinas.

Tem havido críticas aos países desenvolvidos por não partilharem as vacinas de forma equitativa, especialmente durante a pandemia de COVID-19.

Não podemos esperar livrar-nos da ameaça na Europa se [houver] surtos contínuos e números elevados na RDC. Dr Marc-Alain Widdowson Especialista em agentes patogénicos altamente ameaçadores, OMS Europa

A partilha de informações sobre os agentes patogénicos em troca do acesso a vacinas e tratamentos nos países em desenvolvimento é uma das principais questões que têm atrasado as negociações sobre um tratado global contra a pandemia.

No caso do mpox, a Comissão Europeia anunciou planos com a empresa farmacêutica Bavarian Nordic para fornecer mais de 215 000 doses da vacina MVA-BN mpox aos Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças.

O primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, afirmou que 232 locais de vacinação estavam abertos no país e que o governo iria também doar 100.000 doses de vacinas através da União Europeia aos países mais afectados.

Mas deveria haver um mecanismo automático para o fornecimento de vacinas, segundo Widdowson.

"Não podemos esperar livrar-nos da ameaça na Europa se [houver] surtos contínuos e números elevados na RDC", afirmou.

A emergência do mpox também realça que "as infeções não têm fronteiras", de acordo com Tariq da UCL.

"Vivemos num mundo interligado e unido. Não podemos ser complacentes e conter as infecções onde elas têm origem", afirmou.

"Temos de apoiar os colegas das regiões mais afectadas para que possam gerir este surto, não só para as suas populações, mas também para as nossas", acrescentou.