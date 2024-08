A doença causada pelo vírus Mpox, anteriormente conhecida como varíola do macaco, é endémica na África Central e Ocidental e foi declarada pela última vez uma emergência sanitária mundial em 2022.

A varíola do macaco foi declarada uma emergência de saúde mundial pela segunda vez, à medida que um surto se espalha na República Democrática do Congo (RDC) e nos países africanos vizinhos.

A decisão da Organização Mundial de Saúde (OMS), tomada esta semana, de declarar o surto como uma emergência de saúde pública de importância internacional (ESPII) irá provavelmente aumentar a sensibilização para o vírus da varíola e reforçar as medidas de resposta, afirmam os peritos, alertando para a importância de uma intervenção precoce.

Eis o que precisa de saber sobre a varíola e a mais recente crise sanitária.

O que é a varíola?

A varíola, anteriormente conhecida como varíola do macaco, é causada por um vírus com o mesmo nome e foi descoberta pela primeira vez em macacos utilizados para investigação em 1958, de acordo com a OMS.

O primeiro caso humano foi registado em 1970 no que é hoje a RDC. O vírus é agora endémico em países da África central e ocidental, mas causou um surto global em 2022 em países que não tinham notificado casos anteriormente, como na Europa.

Existem dois subtipos do vírus, conhecidos como clados. O clado I, que é endémico na África Central, é considerado o causador de doenças mais graves. O surto de 2022 foi causado pelo clado II, que é endémico na África Ocidental.

Há também uma nova estirpe no leste da RDC e em alguns países africanos relacionada com a clade I, denominada clade Ib, que é motivo de preocupação. Esta nova estirpe "parece estar a propagar-se principalmente através de redes sexuais", de acordo com a OMS.

Quantos casos existem?

O Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças (África CDC), que também declarou a varíola como uma emergência de saúde esta semana, disse que o número de casos suspeitos de varíola em todo o continente ultrapassou os 17.000 este ano.

A maior parte dos casos registam-se na RDC, mas os testes nas zonas rurais são limitados, tendo apenas 24% dos casos suspeitos no país sido testados este ano, o que significa que o número pode ser superior ao dos relatórios oficiais.

De acordo com o CDC África, foram confirmadas mais de 500 mortes, na sua maioria na RDC.

Pelo menos 13 países africanos foram afetados, incluindo aqueles que não tinham notificado casos de varíola até há pouco tempo, como o Burundi, o Quénia, o Ruanda e o Uganda.

Na quinta-feira, a agência de saúde pública da Suécia afirmou ter detetado o primeiro caso do clado I fora da região africana. A pessoa tinha viajado recentemente para uma zona em África onde se registou um surto.

Esta imagem mostra uma micrografia eletrónica de transmissão colorida de partículas de mpox (vermelho) encontradas dentro de uma célula infetada (azul). US National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) via AP Photo, File

Quais são os sintomas da varíola?

De acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, "as pessoas com varíola têm frequentemente uma erupção cutânea que pode estar localizada nas mãos, pés, peito, rosto, boca ou perto dos órgãos genitais".

A erupção cutânea pode passar por diferentes fases e pode parecer-se com borbulhas ou bolhas, afirma o CDC.

Outros sintomas podem incluir febre, dores de cabeça, arrepios, fraqueza física, inchaço dos gânglios linfáticos, dores musculares ou nas costas e/ou sintomas respiratórios, de acordo com as autoridades sanitárias europeias e norte-americanas.

Um relatório da OMS sobre a situação no início desta semana refere que o sintoma mais comum é uma erupção cutânea, seguida de febre e de uma erupção cutânea sistémica ou genital.

O vírus pode propagar-se através do contacto direto com animais selvagens infetados ou através do contacto próximo com uma pessoa infetada, incluindo o contacto sexual, que é a forma de transmissão mais comum a nível mundial.

A propagação do clado II, em particular, foi impulsionada pelo contacto sexual, principalmente entre homens que têm relações sexuais com homens, enquanto o clado I foi documentado pela primeira vez como propagação sexual no ano passado.

Qual será o impacto da declaração da OMS na situação?

"É uma reação positiva, porque vai provocar uma série de ações por parte do governo", disse à Euronews Health Jaime Garcia-Iglesias, chancellor's fellow no Centro de Biomedicina, Self e Sociedade da Universidade de Edimburgo.

Jaime Garcia-Iglesias salientou que a falta de meios de diagnóstico e de vacinas em África contribuiu para o surto.

"A declaração [da OMS] é importante porque vai galvanizar esforços. A declaração [da OMS] é importante porque vai galvanizar os esforços e fazer com que os governos entrem em ação", disse, acrescentando que há necessidade de financiamento para investigação e diagnóstico, bem como de mensagens adequadas para as comunidades.

Esta fotografia fornecida por MSF (Médicos Sem Fronteiras), datada de 31 de maio de 2023, mostra profissionais de saúde a educar crianças sobre os sintomas da varíola em Goma. Augustin Mudiayi/Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières via AP

Os especialistas dizem que também é necessária mais informação sobre o vírus e o seu impacto.

"Pode ser uma infeção muito perigosa e tem havido mortes, mas para compreender a taxa de mortalidade precisamos de compreender melhor o número de infetados em geral, incluindo os que têm uma doença mais ligeira e o grau de infeção", afirmou Trudie Lang, professora de investigação em saúde global na Universidade de Oxford, num comunicado de reação à declaração da OMS.

"Esta doença afeta comunidades altamente vulneráveis e já existe muito estigma associado a ela", disse, acrescentando que é necessário compreender as perceções e práticas das pessoas para intervenções eficazes em matéria de saúde pública.

Como é que a varíola pode ser prevenida?

Garcia-Iglesias disse à Euronews Health que os países devem preparar-se trabalhando e envolvendo-se com as comunidades antes de outra crise.

"Precisamos que os governos se envolvam efetivamente com as organizações comunitárias e com os líderes comunitários para preparar essas relações, caso seja necessário mobilizá-los para desenvolver mensagens. Precisamos também de reforçar as capacidades, especialmente no que diz respeito às clínicas de saúde sexual, se pensarmos que a transmissão sexual vai ser a principal via, o que ainda não sabemos", afirmou.

"Há dois anos, as clínicas de saúde sexual estavam a ultrapassar o ponto de rutura e assistimos a reduções maciças na prestação de outros serviços essenciais de saúde sexual, como a PrEP (para a prevenção do VIH), no Reino Unido", acrescentou.

Os peritos apelaram também a uma resposta global ao surto e instaram os países a não acumularem vacinas como fizeram anteriormente durante a pandemia de COVID-19.

Embora existam duas vacinas em uso para a varíola, é necessário aumentar o acesso a elas, disse a OMS.

"O atual surto de varíola em partes de África, juntamente com a propagação de uma nova estirpe sexualmente transmissível do vírus da varíola do macaco, é uma emergência, não só para África, mas para todo o mundo", afirmou Dimie Ogoina, um especialista nigeriano em doenças infecciosas que presidiu ao comité que aconselhou a OMS na decisão de declarar uma emergência sanitária para a varíola.

"O Mpox, originário de África, foi negligenciado nesse continente e mais tarde causou um surto global em 2022. É altura de agir de forma decisiva para evitar que a história se repita", acrescentou Ogoina.