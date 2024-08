África já reportou mais casos de mpox em 2024 do que em todo o ano de 2023

De Euronews

Número de infeções, confirmadas e suspeitas, reportadas pelos países africanos este ano é de 17.500, em comparação com os cerca de 15 mil notificados ao longo de todo o ano de 2023. É a segunda vez em três anos que a OMS declara a mpox "emergência mundial".

Os países africanos já reportaram mais casos de mpox - confirmados e suspeitos - em 2024 do que em todo o ano de 2023.

No presente ano, foram notificadas 17.500 infeções pelo vírus que causa a mpox (anteriormente conhecida como varíola dos macacos) em comparação com cerca de 15 mil registadas em todo o ano de 2023, segundo dados da revista científica britânica Nature. Este ano, foram atribuídas à mpox 537 mortes.

Na quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a mpox uma emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC) devido a uma nova variante da doença encontrada em África. A decisão surge apenas 15 meses após a anterior declaração de emergência relacionada com a mpox.

É a segunda vez em três anos que a OMS designa uma epidemia de mpox como uma emergência global. Trata-se da segunda PHEIC consecutiva relativa à mpox, ainda que centrada numa estirpe diferente e mais mortal do vírus.

Uma declaração de PHEIC desencadeia respostas de emergência em países de todo o mundo ao abrigo do Regulamento Sanitário Internacional, juridicamente vinculativo.

Desde 2009, só por sete vezes foi declarada uma PHEIC - por causa da gripe suína H1N1, do poliovírus, do Ébola, do vírus Zika, do Ébola, de novo, da Covid-19 e da mpox.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, sublinha que, para travar o surto de mpox, é necessária uma “resposta internacional coordenada”.

Crianças são especialmente vulneráveis

As crianças são particularmente vulneráveis à mpox - cerca de dois terços das infeções na República Democrática do Congo ocorrem em pessoas com menos de 15 anos.

Uma das principais razões para a declaração de "emergência mundial" é o facto de uma nova estirpe do vírus - clade 1b - se estar a propagar para os países vizinhos da República Democrática do Congo, que é onde se encontra o epicentro do surto.

O Burundi, o Quénia, o Ruanda e o Uganda comunicaram as suas primeiras infeções por varíola no mês passado e, numa única semana no início de agosto, a República Democrática do Congo comunicou quase 2.400 suspeitas de infeção e 56 mortes.

Jean Claude Udahemuka, da Universidade do Ruanda, disse no mês passado que a Clade 1b é “sem dúvida a mais perigosa até à data de todas as estirpes conhecidas de mpox”.