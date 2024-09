UE continua a hesitar em sancionar o gás russo

O relatório anual sobre o estado da União da Energia da UE mostra que a Europa continua a depender da Rússia para quase um quinto das suas importações de gás, enquanto o executivo da UE está preocupado com o ritmo lento da transição para o abandono dos combustíveis fósseis.

PUBLICIDADE

Apesar de uma enorme queda no fornecimento desde que o Kremlin iniciou a sua guerra total contra a Ucrânia em 2022, a UE ainda depende da Rússia para quase um quinto do seu fornecimento de gás e a comissária da Energia, Kadri Simson, hesitou quando questionada se o bloco estava pronto para a incluir num regime de sanções em constante expansão.

"Continuamos totalmente empenhados em concluir a eliminação progressiva do gás russo, o que pode ser feito sem pôr em causa a segurança do aprovisionamento energético da Europa", disse Simson aos jornalistas em Bruxelas, ao apresentar o relatório anual sobre o estado da União Europeia da Energia.

Reconhece que, embora o consumo de gás russo tenha diminuído drasticamente em relação aos 150 mil milhões de metros cúbicos, ou 45% de todas as importações antes da invasão, a UE ainda dependia da Rússia para 18% das importações nos oito meses até agosto - um pouco mais do que o total das importações de GNL dos EUA, o que significa que a Rússia continua a ser o segundo maior fornecedor da Europa, a seguir à Noruega.

Quando questionado sobre se a Comissão tenciona impor sanções às importações de gás natural russo, em especial agora que as transferências trans-ucranianas deverão cessar no final do ano, quando expirar o acordo de trânsito, Simson afirmou que a Rússia já perdeu qualquer influência que tinha sobre a UE, controlando os seus maiores fornecimentos de gás.

"Os volumes que algumas empresas ainda estão a receber da Rússia já não permitem que ela nos chantageie - há alternativas disponíveis", disse Simson, observando que as reservas de gás da Europa já estavam cheias muito antes do início do inverno.

O executivo da UE tem estado a preparar-se para quando o acordo de trânsito entre a Gazprom da Rússia e a Ucrânia expirar no final do ano, disse. "Encontrámos rotas de abastecimento alternativas e os Estados-Membros ou as suas empresas que ainda estão a receber gás da Rússia tiveram mais dois anos em comparação com outras empresas que a Rússia decidiu cortar em 2022.

A Comissão está determinada a garantir que o gás russo que já não passa pela Ucrânia - privando Kiev das taxas de trânsito - não seja simplesmente redirecionado através de outras rotas.

"A minha maior missão é encorajar as empresas que ainda estão a receber gás russo através de gasodutos... a optarem por alternativas mais previsíveis", disse a comissária.

Simson reconheceu, no entanto, que as empresas podem continuar a importar legalmente da Rússia enquanto não estiverem em vigor sanções. A comissária instou os governos a "fazerem bom uso dos instrumentos" acordados durante uma recente revisão das regras do mercado do gás que permitem proibições unilaterais às importações de GNL da Rússia, que nenhum membro da UE aplicou ainda.

O relatório lançado hoje tem sido produzido anualmente desde 2015 e tem o nome da iniciativa da União da Energia lançada no ano anterior por Donald Tusk, então como agora primeiro-ministro da Polónia, que foi uma resposta às preocupações de segurança energética desencadeadas pelas anteriores medidas de Moscovo para exercer pressão política sobre a Ucrânia e a Europa, estrangulando o fornecimento de gás.

Simson salienta, em particular, a necessidade de acelerar a instalação de turbinas eólicas, painéis solares e outras infra-estruturas de energias renováveis, para que a UE possa cumprir o seu objetivo de 42,5% de energia verde até 2030, apesar de estas duas fontes terem ultrapassado os combustíveis fósseis na produção de eletricidade no ano passado.

A França, o único país da UE, ainda não cumpriu o seu objetivo de 20% de energias renováveis para 2020 e a Comissão está "em diálogo" com Paris sobre o assunto, disse Simson, recusando-se a especificar se está a ser considerado um processo formal de infração. O político estónio afirmou que o executivo comunitário apoia o aumento da utilização de acordos de compra de energia e de "contratos por diferença" apoiados pelo Estado para acelerar a transição, tal como recomendado esta semana no relatório Draghi sobre a competitividade europeia.

"Este relatório é uma mensagem clara para a Comissão e os Estados da UE: é altura de levar a sério a implementação", afirmou Luke Haywood, responsável pela política climática e energética do Gabinete Europeu do Ambiente, um grupo de ONG. "No novo mandato, devem ser criados grupos de trabalho para avaliar os progressos em matéria de poupança de energia, energias renováveis e eletrificação."