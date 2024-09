O ministro do Comércio da República Checa e provável próximo comissário europeu para a energia instou o atual Kadri SImson e Berlim, Budapeste, Bratislava e Viena a intensificarem os esforços para libertar o bloco do gás russo

O gás russo não deve entrar na Europa pela porta das traseiras, após o termo do acordo de trânsito de gás entre a Gazprom, controlada pelo Kremlin, e a Ucrânia, no final do ano, sugeriu o ministro checo do Comércio e Indústria, Jozef Sikela, numa carta dirigida ao comissário europeu da Energia, Kadri Simson, e aos seus homólogos em Budapeste e noutros locais.

Sikela, que é o nomeado da República Checa para o próximo executivo da UE e que deverá assumir o cargo de Simson, enviou também a carta aos seus homólogos da Áustria, Hungria e Eslováquia, que continuam dependentes das importações de gás russo, e da Alemanha, cuja ligação direta foi definitivamente interrompida há dois anos, quando o gasoduto Nord Stream foi sabotado.

"A Rússia demonstrou repetidamente que é um parceiro comercial pouco fiável, disposto a utilizar os fornecimentos de energia como uma arma para perturbar e desestabilizar o nosso mercado energético e toda a economia", afirmou Sikela em comunicado na quinta-feira (5 de setembro). "É evidente que nada vai mudar enquanto durar a sua agressão contra a Ucrânia".

O ministro propôs que o fluxo inverso de gás através do seu país pudesse ser utilizado para substituir os 40-42 milhões de metros cúbicos de gás russo que atualmente passam diariamente pela Ucrânia. A alternativa "mais adequada" poderia ser a importação de GNL, disse o Ministério do Comércio checo, observando que a viabilidade do seu plano foi aumentada pela decisão da Alemanha de levantar as controversas taxas de armazenamento a partir do início do próximo ano.

"No caso de o trânsito de gás da Rússia através da Ucrânia ser interrompido, os fornecimentos de substituição devem ser encontrados principalmente com fornecedores alternativos", disse Sikela. "Precisamos de evitar uma situação em que compramos gás que formalmente não é russo, mas que pode ser trocado por gás russo durante o percurso, prejudicando os nossos esforços para reduzir a dependência dos fornecimentos russos".

Sikela disse que a UE fez "progressos substanciais" na redução da sua dependência do gás russo - para 8% no ano passado, de mais de dois quintos antes de Putin lançar a sua guerra não declarada contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, mas disse a Simson e aos outros ministros que "no entanto, devemos intensificar os nossos esforços".

A Hungria tem sido criticada pelos parceiros da UE por cortejar ativamente Moscovo e estabelecer novos acordos de fornecimento de gás desde o início da guerra, enquanto a Áustria importou um recorde de 98% do seu gás da Rússia em dezembro passado e a Eslováquia também continua fortemente dependente.