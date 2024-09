Tensão aumenta com a visita do primeiro-ministro do Kosovo a Mitrovica

De Euronews Serbia

Os ânimos aqueceram entre Belgrado e Pristina com a chegada do primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, à zona norte de Mitrovica, a parte da cidade do Kosovo que pertence à minoria sérvia. Os sérvios consideram a visita uma provocação.

A visita do primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, ao norte de Mitrovica contribuiu para aumentar a tensão nas relações já de si crispadas entre Belgrado e Pristina. A chegada de Kurti ao norte da cidade dividida do Kosovo foi vista como uma provocação pelos sérvios.

Entretanto, a polícia ordenou a detenção por 48 horas de quatro jovens sérvios que foram capturados no norte de Mitrovica, confirmaram fontes policiais.

Há semanas que as tensões têm vindo a aumentar sobre a possibilidade de o primeiro-ministro do Kosovo reabrir ao tráfego a ponte sobre o rio Ibar em Mitrovica, que divide a cidade em duas partes, a minoria sérvia do Kosovo e a maioria albanesa do Kosovo. No entanto, as autoridades de Pristina parecem ter recuado perante a polémica e a pressão internacional.

UE tenta mediar para atenuar as tensões

O Presidente sérvio, Aleksandar Vucic, apelou à força da NATO no Kosovo para que não permita a abertura unilateral ao tráfego da ponte de Ibar, um símbolo da resistência sérvia às autoridades de Pristina.

Tanto a NATO como a União Europeia (UE) manifestaram a sua preocupação pelo facto de a reabertura da ponte poder aumentar as tensões e afetar a segurança da etnia sérvia.

O Governo sérvio deu a si próprio um prazo até sexta-feira para responder ao que considera serem as provocações do primeiro-ministro Kurti, embora, ao mesmo tempo, tenha anunciado que está disposto a prosseguir o debate mediado pela UE em Bruxelas para aliviar as tensões entre a Sérvia e o Kosovo, um diálogo que está praticamente congelado há 13 anos sem qualquer progresso.