De Euronews com EBU

O norte do Kosovo, com uma população predominantemente de etnia sérvia, é desde há muito um foco de tensões entre Pristina e Belgrado e o bloqueio da fronteira surge no mesmo dia em que um enviado da UE afirmou que ambas as partes devem normalizar as relações se quiserem aderir ao bloco.

PUBLICIDADE

As autoridades do Kosovo afirmam ter encerrado dois dos quatro postos fronteiriços com a Sérvia, depois de manifestantes do lado sérvio terem bloqueado a estrada e impedido a passagem de automobilistas com documentos do Kosovo.

Os postos fronteiriços de Brnjak e Merdare, agora encerrados, situam-se no norte do Kosovo, onde a população é maioritariamente de etnia sérvia.

O ministro do Interior do Kosovo, Xhelal Svecla, declarou que os encerramentos se deviam ao facto de "grupos extremistas mascarados da Sérvia" terem bloqueado seletivamente o trânsito de viajantes.

A bandeira sérvia, à esquerda, num poste de luz em frente a uma bandeira do Kosovo na câmara municipal da cidade de Zubin Potok, 31 de maio de 2023 Marjan Vucetic/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Estas observações foram feitas depois de terem surgido relatos de ativistas do Kosovo e da Sérvia que interromperam o tráfego no posto fronteiriço de Brnjak e só deixaram passar os condutores com documentos sérvios.

"Aqueles que têm apenas documentos kosovares não podem passar. Porquê? Porque os nossos irmãos e irmãs do Kosovo não podem conduzir com documentos emitidos pela República da Sérvia", disse Rojevic, chefe da Associação de Cidadãos do Distrito de Mitrovica do Kosovo.

Em Belgrado, capital da Sérvia, os manifestantes embarcaram em autocarros que se dirigiam para a fronteira para se juntarem ao bloqueio.

"A motivação é ajudar essas pessoas e apoiá-las. Elas devem ver que não estão sozinhas e que alguém se preocupa com elas", disse Gorica Doncic Puzovic.

Os manifestantes começaram a bloquear o posto fronteiriço na sexta-feira, impedindo a passagem de veículos do Kosovo para a Sérvia.

Disseram que era um protesto contra o encerramento, pelas autoridades de Pristina, de administrações paralelas que os sérvios do norte do Kosovo tinham criado para rivalizar com as administrações oficiais.

O governo da Sérvia financia os sistemas de saúde, educação e segurança social no Kosovo para a população de etnia sérvia que vive no norte.

Os manifestantes sérvios disseram aos meios de comunicação locais que o bloqueio duraria até que os agentes da polícia do Kosovo fossem "retirados do norte do Kosovo e as instituições usurpadas fossem devolvidas aos sérvios".

Alguns manifestantes exigiram também que a KFOR, a força de manutenção da paz liderada pela NATO no Kosovo, assuma o controlo da região norte do Kosovo.

"Um apelo urgente à KFOR e à UNMIK [Missão de Administração Provisória das Nações Unidas no Kosovo] deve ser enviado para o norte do Kosovo. Vamos continuar a protestar aqui até que a questão do norte do Kosovo seja resolvida", disse a ativista sérvia Dragisa Miric.

Mais tarde, Miric disse que os manifestantes tinham levantado o bloqueio até 1 de outubro e que iriam esperar para ver se as suas exigências eram satisfeitas antes de tomarem outras medidas.

O norte do Kosovo é desde há muito um foco de tensão entre Belgrado e Pristina.

PUBLICIDADE

O bloqueio teve início poucos dias depois de a polícia do norte do Kosovo ter efectuado uma rusga e encerrado cinco gabinetes administrativos ligados ao governo de Belgrado, alimentando ainda mais as tensões.

Um homem caminha ao lado de um graffiti que mostra um mapa do Kosovo e o brasão e a bandeira da Sérvia, onde se lê: "Sem rendição!" em Belgrado, 26 de abril de 2023 Darko Vojinovic/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

No início deste ano, o Kosovo tornou o euro a única moeda legal no país, proibindo efetivamente a utilização do dinar sérvio.

O bloqueio fronteiriço teve início no mesmo dia em que o enviado da União Europeia para os Balcãs Ocidentais instou o Kosovo e a Sérvia a intensificarem os esforços de normalização das relações, afirmando que tal seria decisivo para a adesão dos dois países ao bloco.

O Kosovo era uma província sérvia até que a campanha de bombardeamento de 78 dias da NATO, em 1999, pôs fim a uma guerra entre as forças governamentais sérvias e os separatistas de etnia albanesa no Kosovo, que causou cerca de 13.000 mortos, principalmente de etnia albanesa, e expulsou as forças sérvias.

PUBLICIDADE

A Sérvia não reconhece a independência do Kosovo, proclamada em 2008, e ambas as partes mantêm uma relação difícil.