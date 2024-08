UE exclui controlos nas fronteiras contra mpox e plano de vacinação comum

As autoridades sanitárias europeias descartam qualquer outra medida a nível do bloco contra a nova variante do vírus mpox, uma vez que o risco que representa para a população em geral é ainda considerado "baixo".

Não há necessidade de impor controlos nas fronteiras para evitar o risco de mpox, nem de iniciar a vacinação contra o vírus em todo o bloco, concluiu o Comité de Segurança da Saúde da Comissão Europeia, após uma reunião com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), a Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

Um porta-voz da Comissão Europeia disse à Euronews que o Comité de Segurança da Saúde (HSC na sigla original) concordou que, por enquanto, não há necessidade de atualizar o parecer sobre a vacinação contra o mpox de 2022, "nem deve ser considerado uma emergência de saúde pública na Europa".

"Os membros do HSC concordaram com a importância de uma abordagem estreitamente coordenada e com a necessidade de continuar a acompanhar a situação de muito perto", acrescentou o porta-voz após a reunião, que foi realizada online e incluiu também participantes da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Centro Africano de Controlo de Doenças.

Para já, as recomendações de vacinação mantêm-se para determinados grupos, mas o seu alargamento à população em geral foi excluído.

O objetivo da reunião era discutir a evolução da situação do mpox na União Europeia e a eventual necessidade de outras medidas conjuntas, como recomendações de vacinação para a população em geral ou a vigilância das fronteiras dos viajantes provenientes de zonas de maior risco, que foram excluídas após a reunião.

A reunião realizou-se depois de, na semana passada, a OMS ter declarado o mpox uma emergência sanitária mundial, à medida que um surto se espalhava na República Democrática do Congo (RDC) e nos países africanos vizinhos.

Desde que o primeiro caso humano foi registado em 1970, o vírus é agora endémico em países da África Central e Ocidental. Esta é a segunda vez que é declarada uma emergência sanitária mundial relacionada com o vírus. A primeira foi em 2022, após um surto mundial em países que não tinham comunicado casos anteriormente, nomeadamente na Europa.

Desta vez, o surto é causado pelo subtipo do vírus conhecido como "clade I", que se considera causar doenças mais graves.

Na sequência dos últimos relatórios, alguns países estão a reforçar a vigilância e a iniciar campanhas de informação pública.

Monica García, Ministra da Saúde espanhola, afirmou num post no X após a reunião que, embora não implementando quaisquer medidas nas fronteiras, o governo espanhol iria trabalhar com as autoridades aeroportuárias e as companhias aéreas para aumentar a informação disponível para as pessoas que viajam para Espanha.

Na semana passada, o ECDC avisou que é "altamente provável" que a Europa venha a registar mais casos importados de mpox devido à propagação do vírus em vários países africanos. No entanto, avaliou o impacto como sendo baixo na Europa e recomendou "elevados níveis de planeamento de preparação e atividades de sensibilização" para lidar com os casos que cheguem à região.

Isto inclui uma vigilância eficaz, testes e rastreio de contactos para detetar casos de mpox na Europa.

A agência de saúde alerta para o facto de o mpox ser transmitido às pessoas através do contacto próximo com animais ou pessoas infetadas, ou através do contacto com materiais contaminados pelo vírus. Entra no corpo através de lesões ou feridas (muitas vezes invisíveis) na pele ou nas membranas mucosas. Pode ser transmitido de uma pessoa para outra durante o contacto sexual e o risco de infeção aumenta após a exposição sexual.