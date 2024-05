"O mundo livre está convosco": Blinken tocou "Rockin' in the Free World" num bar em Kiev

De Euronews

Secretário de Estado norte-americano, de visita à Ucrânia, tocou guitarra num bar da capital e disse a quem assistia que os ucranianos têm o apoio dos Estados Unidos e do mundo livre.

O secretário de Estado dos EUA cantou e tocou guitarra num clube noturno em Kiev, na terça-feira. Antony Blinken chegou à Ucrânia na terça-feira de surpresa, para uma visita de dois dias, com o objetivo de assegurar aos ucranianos que podem continuar a contar com o apoio dos EUA.

Num momento descontraído da visita, no bar Diktat, em Kiev, Blinken tocou com a banda ucraniana The 1999 o tema "Rockin' in the Free World", de Neil Young, que foi lançado em 1989 após o cancelamento de um concerto planeado na União Soviética.

Antes de começar a tocar, Blinken disse à assistência: "Têm de saber que os Estados Unidos estão convosco, que grande parte do mundo está convosco e que estão a lutar, não apenas por uma Ucrânia livre, mas por um mundo livre. E o mundo livre também está convosco".

Durante a visita a Kiev, Blinken reafirmou o compromisso dos Estados Unidos no seu apoio a Kiev e garantiu que milhões de dólares em armamento estão a caminho da Ucrânia.

Esta é a quarta visita de Blinken a Kiev desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Responsáveis norte-americanos realçaram que, desde que o presidente Biden assinou o decreto que garantiu a Kiev mais ajuda financeira e militar, os Estados Unidos já anunciaram 1,4 mil milhões de dólares em ajuda militar a curto prazo e seis mil milhões em assistência a longo prazo.

De acordo com os analistas, a Ucrânia enfrenta um dos momentos mais perigosos desde o início da guerra com a Rússia, em fevereiro de 2022. A região de Kharkiv, onde os russos abriram uma nova frente ofensiva, tem sido atingida por novos ataques nos últimos dias, que já fizeram várias vítimas mortais e danificaram edifícios residenciais.

Devido às dificuldades internas, Zelenskyy cancelou mesmo uma visita programada para sexta-feira a Espanha e Portugal. Apesar de não haver ainda confirmação oficial do Governo português, a casa real espanhola já informou que o presidente ucraniano não virá à Península Ibérica, ao contrário do que tinha sido anunciado no início da semana.