O primeiro-ministro Israelita, Benjamin Netanyahu, assinou e anunciou o fecho da redação local da estação de televisão Al Jazeera.

Benjamin Netanyahu, anunciou no domingo que o seu governo votou por unanimidade o fecho da delegação da estação de televisão do Qatar em Israel.

“O meu governo decidiu por unanimidade: o canal de incitamento Al Jazeera vai fechar em Israel', diz o post escrito em hebraico na rede social X.

Netanyahu agradece o trabalho do seu ministro das Comunicações. De acordo com Shlomo Karhi, o canal de televisão do Qatar “prejudica a segurança do país”, escreveu na rede X, em hebraico.

As implicações para o encerramento da emissora de notícias não estão ainda claras. Não foi dito quando a proibição entra em vigor e se a decisão será permanente ou temporária.

De acordo com a imprensa israelita citada pela AP, a votação permite que Israel bloqueie o canal de operar no país por 45 dias.

A Al Jazeerra ainda não avançou com qualquer reação desde a sede do canal em Doha, no Qatar. Entretanto, um correspondente da Al Jazeera disse que a ordem afetaria as operações da emissora em Jerusalém Oriental. E que não impacta as operações do canal em territórios palestinianos, disse o correspondente.

Israel tem tido uma relação tensa com a Al Jazeera, acusando-a de parcialidade e incitamento contra o país. A decisão de proibir o canal de notícias marca uma escalada na disputa entre Israel e a Al Jazeera e também ameaça aumentar as tensões políticas com o Qatar, que tem desempenhado um papel fundamental nos esforços de mediação para parar a guerra entre Israel e o Hamas.

A Al Jazeera tem sido uma das poucas emissoras a permanecer em Gaza durante a guerra e transmitiu cenas de ataques aéreos e hospitais superlotados.

A Al Jazeera acusa Israel de massacres, enquanto Israel acusa a Al Jazeera de colaborar com o Hamas.

*em atualização