Presidente chinês em visita de Estado a França, Sérvia e Hungria

Quais são os riscos desta viagem altamente política?

O Presidente chinês, Xi Jinping, fará uma visita de Estado à Europa numa altura em que as relações sino-europeias estão longe de ser perfeitas.

Depois de uma primeira paragem em França nos dias 6 e 7 de maio no âmbito do 60º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas franco-chinesas, Xi Jinping viajará para a Sérvia e depois para a Hungria.

Guerra na Ucrânia

Os presidentes chinês e francês vão primeiro abordar a questão da guerra na Ucrânia.

“Sendo a China um dos principais parceiros da Rússia”, o Presidente francês tentará encorajar Pequim “a usar as alavancas que tem sobre Moscovo” para “contribuir para uma resolução deste conflito”, disse o Palácio do Eliseu.

Embora as autoridades chinesas afirmem ser oficialmente neutras neste conflito e apelem à paz, nunca condenaram a invasão russa em grande escala da Ucrânia.

De resto, a explosão do comércio entre a Rússia e a China em 2023 ajudou a mitigar o impacto das sanções económicas contra Moscovo.

“A principal preocupação é obviamente todo o apoio que possa ser dado à China em termos de tecnologias de dupla utilização e que possa contribuir para a renovação de todo o equipamento militar russo”, diz Elvire Fabry, investigador sénior do Instituto Jacques Delors responsável pela geopolítica comercial.

Emmanuel Macron e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vão enfrentar o desafio de enviar “um sinal claro” de que a Europa “está pronta para sancionar mais empresas chinesas pelo seu apoio crítico ao esforço de guerra de Moscovo”, afirma Janka Oertel, diretora do Programa Ásia do Conselho Europeu de Relações Exteriores (ECFR).

French President Emmanuel Macron, right, welcomes his Chinese counterpart Xi Jinping prior to a meeting at the Elysee Palace, in Paris, Monday, March 25, 2019. Thibault Camus/Copyright 2019 The AP. All rights reserved

Política comercial

O debate sobre questões de política comercial também promete ser forte.

O objetivo do presidente francês, Emmanuel Macron, é melhorar o acesso das empresas francesas e europeias ao mercado chinês e obter “condições competitivas” mais justas, adiantou o Palácio do Eliseu.

“Os acordos ainda estão a ser negociados”, refere a presidência francesa.

Depois de ter atingido um recorde de 396 mil milhões de euros em 2022, o défice comercial da UE com a China caiu 27% em 2023 para 291 mil milhões de euros, segundo o Eurostat.

“As preocupações europeias estão muito focadas no desequilíbrio que está a criar no setor das tecnologias verdes”, afirma Elvire Fabry, investigador sénior do Instituto Jacques Delors.

Assim, o excesso de capacidade de produção industrial de tecnologias verdes chinesas não absorvidas pelo consumo chinês expôs a indústria europeia a mais competitividade, segundo o investigador.

A Comissão Europeia lançou várias investigações sobre subsídios chineses a carros elétricos e painéis solares suspeitos de distorcer a concorrência.

No entanto, as duas principais mensagens de Macron sobre o apoio chinês às capacidades militares da Rússia e práticas chinesas suspeitas de distorcer o mercado provavelmente não terão impacto no comportamento de Pequim, diz Oertel.

“Xi não tem a missão de reparar laços, porque do seu ponto de vista está tudo bem. Defende que não há sobrecapacidades e que o que acontece entre a China e a Rússia é apenas um comércio normal”, comenta a diretora do Programa Ásia do ECFR.

Sérvia e Hungria

O presidente chinês vai continuar a sua viagem na Hungria e na Sérvia, julgado próximo de Moscovo.

“Com estas duas visitas a estas duas capitais europeias, Xi Jinping demonstra que está a trabalhar ativamente para estabelecer um eixo autoritário na política internacional”, acusa Reinhard Bütikofer, eurodeputado alemão.

Os dois países são também considerados como a porta de entrada para a Iniciativa Rodoviária e Cinturão da China na Europa.

A worker on the site of the reconstruction of a railway line between Budapest and Belgrade, a project funded mainly by China. Darko Vojinovic/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

O projeto de reconstrução de uma linha ferroviária entre Budapeste e Belgrado, financiada principalmente pela China, para o transporte de mercadorias do porto grego do Pireu, sob bandeira chinesa, para a Europa é um projeto emblemático destes investimentos chineses.

Na Hungria, a proliferação de fábricas chinesas de baterias de veículos elétricos em todo o país demonstra os laços económicos entre Budapeste e Pequim.

Construction of a battery plant for electric vehicles built by the Chinese company CATL in Debrecen, Hungary, on Tuesday, May 23, 2023. Denes Erdos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

A visita também coincide com o 25º aniversário do bombardeamento da NATO à embaixada chinesa em Belgrado em 1999. Esta é a oportunidade de Xi Jinping “criar imagens cujo público não está na Europa, mas principalmente no sul global”, como um alegado “exagero da NATO”, “uso seletivo dos EUA do direito internacional” ou “belicismo” que contrastariam com o “compromisso da China com a paz, o diálogo e a diplomacia”, analisa Janka Oertel.

Este será um programa bastante preenchido para a primeira visita de Estado europeu de Xi Jinping desde a pandemia da Covid-19.