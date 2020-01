Comboio noturno liga Viena a Bruxelas

A companhia ferroviária da Áustria ÖBB inaugurou uma nova linha noturna que vai ligar as cidades de Viena e Bruxelas. O comboio vai efetuar três paragens na Alemanha, em Nuremberga, Frankfurt am Main e Colónia.

A empresa austríaca tem vindo a reintroduzir os comboios noturnos, proporcionando longas viagens com o conforto de um hotel. Atualmente possui quase 30 linhas noturnas e em 2018 transportou um milhão e meio de passageiros. Em três anos, a companhia tornou o serviço noturno rentável.

A ÖBB encomendou à Siemens 13 comboios noturnos, que devem estar prontos para testes no final deste ano.

Com as alterações climáticas e o aumento do número de passageiros nos transportes ferroviários, a expansão dos comboios noturnos tem vindo a ser discutida na Alemanha. Mas em resposta a uma pergunta do partido de esquerda Die Linke, no Bundestag, o Governo alemão deixou claro que não quer financiar a reintrodução dos serviços noturnos.