Angela Merkel faz 70 anos: qual a popularidade da antiga chanceler?

Nas redes sociais, Angela Merkel recebeu muitas felicitações pelo seu 70º aniversário. Uma sondagem revela a popularidade da antiga chanceler da CDU.

Angela Merkel celebra hoje, 17 de julho, o seu 70º aniversário. E, muitos têm curiosidade em saber o que fará a antiga chanceler alemã neste dia especial. Raramente é vista em público, mas esteve recentemente na festa de despedida do deputado do Partido Verde, Jürgen Trittin, que a elogiou.

De acordo com a última sondagem da Forsa para a RTL/ntv, os alemães olham para os anos de mandato da chanceler da CDU com satisfação. 74% afirmam que os anos de Merkel foram “anos bastante bons”, contra 22% que consideram esse período"bastante mau”.

O jornalista Nikolaus Bloome sublinha que não deixa de ser um “facto engraçado” que a grande maioria dos apoiantes da aliança Sahra Wagenknecht também estar satisfeita com Merkel: 82% dos apoiantes da BSW dizem que foram “anos bastante bons”, a CDU/CSU 85%, AfD 47%.

Angela Merkel foi muito criticada, nomeadamente pela sua política de “Aussitzens”, ou uma espécie da "esperr para ver".

Felicitações nas redes sociais

Olaf Scholz felicitou a antiga chanceler com as seguintes palavras: “Angela Merkel tem uma carreira política impressionante. Começou com uma vitória pela democracia na Alemanha de Leste e pela unidade alemã, que ainda hoje me comove. Trabalhou incansavelmente pelo país. Feliz aniversário!

O líder da CDU, Friedrich Merz - com quem Merkel mantém alguma distância - escreve no X: Querida Angela Merkel, parabéns pelo seu 70º aniversário! Durante cerca de três décadas, moldou a política do nosso país e assumiu responsabilidades: na CDU, no Parlamento e no Governo. Aguardamos com expetativa a cerimónia no outono!”

O presidente da CSU, Markus Söder, admite no X que a sua relação com Merkel só tem melhorado ao longo dos anos.

As memórias políticas que Angela Merkel escreveu com a sua conselheira política de longa data, Beate Baumann, vão ser publicadas pela Kiepenheuer & Witsch a 26 de novembro de 2024. O livro será traduzido simultaneamente em 30 línguas e intitula-se Liberdade. Memórias 1954 - 2021 (tradução livre de "Freiheit. Erinnerungen 1954 – 2021") no qual será retratado um pouco da infância de Merkel na RDA.

Angela Merkel foi chanceler da Alemanha entre 2005 e 2021.