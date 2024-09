Contudo, os principais partidos parecem apoiar os planos do ex-primeiro-ministro italiano para estimular o fraco crescimento da UE.

PUBLICIDADE

Mario Draghi parece ter impressionado os principais eurodeputados com os seus planos para estimular o lento crescimento económico da UE, mas nem todos estão convencidos.

Draghi, antigo presidente do Banco Central Europeu e ex-primeiro-ministro de Itália, deverá publicar o seu relatório sobre a competitividade europeia na próxima semana, possivelmente já na segunda-feira, mas informou os eurodeputados sobre as suas conclusões ontem (4 de setembro).

"A grande mensagem de que a competitividade é a questão número um... como partido económico da Europa, congratulamo-nos muito com isso", disse Manfred Weber, líder do Partido Popular Europeu (PPE), após a reunião.

"Os últimos cinco anos foram os anos do Pacto Ecológico... com base neste relatório, abrimos o próximo capítulo", acrescentou.

Weber, que representa o maior grupo político do Parlamento Europeu, referiu a necessidade de projectos emblemáticos europeus ao estilo do Airbus e a necessidade de garantir que as tecnologias ambientais, como as bombas de calor e os carros eléctricos, sejam produzidas na Europa e não nos EUA ou na China.

O relatório de Draghi, inicialmente previsto para junho, foi solicitado pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também do PPE, no ano passado - e vem na sequência de um relatório do antigo Primeiro-Ministro italiano Enrico Letta.

Em abril, Letta afirmou que tinha feito soar um "grande alarme vermelho" sobre o crescente fosso económico com os EUA, apelando a reformas nas regras de mercado da energia, das telecomunicações e dos serviços financeiros.

Boas-vindas cautelosas

As conclusões de Draghi - que incluem recomendações específicas para dez setores económicos fundamentais, talvez na mesma linha de Letta - foram recebidas com mais cautela por outros deputados.

"O que me agrada muito é o facto de ele defender claramente os valores europeus", como os serviços públicos e as alterações climáticas, disse Bas Eickhout, co-líder do Grupo dos Verdes no Parlamento Europeu. "Ele está a fazer soar o alarme de forma muito clara".

"O relatório não menciona os custos laborais, porque ele disse que esse não é o problema", acrescentou Eickhout, tentando responder à crítica de que o relatório será utilizado para justificar a redução dos salários dos trabalhadores.

Em vez disso, o relatório examinará a "complacência" da Europa na sequência dos elevados custos da energia e da baixa produtividade em importantes sectores de alta tecnologia, acrescentou.

O apoio é mais matizado entre os eurodeputados de esquerda.

A líder do grupo socialista, Iratxe García, afirmou que qualquer relançamento económico tem de ser "construído com base em empregos de qualidade e energia acessível", incluindo uma "Lei Verde e Europeia".

Outros, como Manon Aubry, do Grupo da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde, não ficaram impressionados nem com as conclusões de Draghi, nem com a sua franqueza.

"Foi uma apresentação que não disse grande coisa", disse Aubry aos jornalistas após a reunião, acrescentando que os eurodeputados foram "deixados na ignorância".

PUBLICIDADE

"Gostaria que falássemos de competitividade, mas nesse caso teríamos de pôr em causa a política comercial europeia que vendeu a nossa indústria... há, no mínimo, uma hipocrisia, se não uma contradição fundamental", disse.

"Qual é a legitimidade democrática de Mario Draghi para redigir um relatório deste tipo? perguntou Aubry.