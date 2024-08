De Kristina Jovanovski

As famílias com filhos na escola estão a enfrentar um aumento dos custos na Alemanha. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o material escolar, como canetas e livros, aumentou entre 5 e 13% em julho do ano passado, em comparação com o ano anterior.

Os pais que necessitam de apoio financeiro podem obter 195 euros para material escolar por criança, mas a Associação de Proteção da Criança de Berlim diz que isso não é suficiente.

Só as mochilas podem custar até 150 euros, especialmente as que são concebidas especificamente para proteger os ombros e as costas das crianças.

Os custos também variam de um Estado para outro. Em Berlim, os almoços escolares são gratuitos para os alunos do primeiro ao sexto ano, mas em Hamburgo, custam no máximo 4,35 euros.

Lela Griessbach vive em Berlim, é mãe de duas crianças e, todos os anos, ela e o marido recebem da escola uma lista de materiais necessários antes de os filhos regressarem às aulas que pode custar até 300 euros por filho.

“A primeira vez que vi a lista, fiquei chocada porque há muitas coisas que é preciso comprar”, disse Griessbach à Euronews, mas acrescenta que “a abordagem é muito boa e sabemos o que o nosso filho precisa, mas é muito caro”.

Os alemães escolhem cada vez mais escolas privadas

Os estudantes podem ter uma educação gratuita na Alemanha, mesmo quando vão para a universidade, no entanto, alguns pais estão a optar cada vez mais por pagar para enviar os seus filhos para escolas privadas.

A escolha por uma escola privada por estar muito relacionada com o programa educativo ou pelo currículo, como disse em entrevista à Euronews Marcel Helbig, professor e diretor do departamento de Estruturas e Sistemas do Instituto Leibniz, contudo o docente também considera que o aumento da imigração na Alemanha tem um peso na escolha.

"Na maioria dos casos as escolas privadas na Alemanha têm uma percentagem de imigrantes e de crianças mais pobres mais baixa, e isso pode ser uma coisa que tem um impacto”, disse Helbig.

A inflação atingiu o seu nível mais baixo na Alemanha, em mais de três anos, mas Griessbach, uma mãe trabalhadora, continua a sentir a pressão financeira.

Na Geórgia, seu país natal, os pais recebem mais apoio. “Tenho a impressão de que os custos estão a aumentar porque tudo está a ficar mais caro. Por isso, acho que é automaticamente mais caro a cada ano”, disse Griessbach.

Para além de todos os custos, esta mãe também tem de pagar uma babysitter para ficar com os filhos durante o horário de trabalho.