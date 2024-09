China anuncia investimento de 45 mil milhões de euros em África

Xi Jinping e os líderes africanos tiram uma fotografia de grupo durante a cimeira do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) no Grande Salão do Povo em Pequim, quinta-feira, - Direitos de autor Adek Berry/ADEK BERRY

Xi Jinping e os líderes africanos tiram uma fotografia de grupo durante a cimeira do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) no Grande Salão do Povo em Pequim, quinta-feira, - Direitos de autor Adek Berry/ADEK BERRY

De Euronews com AP

No primeiro semestre de 2024, a China foi o maior parceiro comercial de África no mundo, com trocas comerciais no valor de cerca de 152 mil milhões de euros.