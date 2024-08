De Aleksandar Djokic

O presidente francês Emmanuel Macron está de visita à Sérvia, menos de cinco meses depois de ter recebido o seu homólogo sérvio em Paris. A UE e a China continuam a reforçar os laços económicos com Belgrado, mas será que a Sérvia consegue manter o equilíbrio diplomático?

No topo da agenda das conversações entre o Presidente francês Emmanuel Macron e o homólogo sérvio, Aleksandar Vučić, estará o acesso a minerais críticos, como o lítio.

Isto está em linha com as diretivas da Comissão Europeia e com a estratégia a longo prazo da UE para reduzir a dependência da China, disse Milan Antonijević, investigador sénior do Centro de Política Externa, à Euronews.

"O projeto de mineração de lítio 'Emili' em França, em desenvolvimento pela empresa Imerys, pode servir de base para a conversa sobre lítio entre os dois presidentes", acrescentou Antonijević.

Equilíbrio entre os interesses da UE e da China

Encontrar o equilíbrio certo para a Sérvia pode revelar-se um desafio, uma vez que os decisores políticos procuram abraçar Macron e aprofundar as relações económicas e políticas com a UE, assegurando ao mesmo tempo que um dos seus principais investidores, a China, também permanece satisfeito.

Uma questão comercial fundamental na agenda da UE e da China é o acesso ao lítio da Sérvia - uma matéria-prima essencial e um componente-chave das baterias utilizadas nos veículos eléctricos.

O objetivo estratégico da Sérvia é trabalhar em harmonia com a China e a UE sem pôr em risco o progresso e o investimento.

Vuk Vuksanović, investigador sénior do Centro de Política de Segurança de Belgrado, disse à Euronews: "Belgrado acredita que pode manter este equilíbrio precário e a lógica resume-se ao facto de Pequim ser útil para o fluxo de empréstimos e capital de investimento facilmente obtidos.

"Mas, desde que a China não tenha como objetivo entrar nos domínios económicos estratégicos da Sérvia, como as infraestruturas 5G, a defesa e os minerais críticos, por exemplo, o lítio, as autoridades sérvias acreditam que podem manter uma relação com Pequim sem fazer da UE ou dos EUA um inimigo".

Acordo sobre lítio entre a UE e a Sérvia

O vice-presidente da Comissão Europeia, Maroš Šefčovič, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, assinaram um memorando de entendimento em Belgrado, no mês passado, poucos dias depois de Belgrado ter dado luz verde à empresa mineira anglo-australiana Rio Tinto para retomar a exploração de lítio na região oeste do país.

O executivo da UE afirmou que continua "totalmente empenhado" na parceria - a última de mais de uma dúzia que Bruxelas assinou para reduzir a sua dependência da China.

Dimitrije Milić, diretor de programa do think-tank New Third Way, com sede em Belgrado, disse à Euronews: "O atual projeto de mineração de lítio na Sérvia está alinhado com os interesses da UE, o projeto está intimamente relacionado com a Lei Europeia de Matérias-Primas Críticas, introduzida em março de 2023".

"Este alinhamento era previsível, uma vez que uma parte significativa das exportações sérvias e do investimento direto estrangeiro depende das cadeias de abastecimento da indústria automóvel europeia", acrescentou.

UE limita a dependência da China

Atualmente, 97 % do lítio que a União Europeia utiliza provém da China, tal como salientado por Ursula von der Leyen durante o seu discurso de abertura no Diálogo da Indústria de Tecnologias Limpas em Bruxelas, em 22 de fevereiro de 2024.

"Observámos que a China, nos últimos 20 a 30 anos, comprou estrategicamente mina após mina a nível mundial. Eles pegam na matéria-prima, têm os procedimentos de processamento na China e depois têm o monopólio dessa matéria-prima. Assim, estamos totalmente dependentes da China ", disse.

Đorđe Trikoš, um consultor de comunicação estratégica, também destacou à Euronews o valor estratégico da indústria automóvel para a Alemanha, a maior economia da Europa.

"Ter a fonte de lítio na Europa reduz os custos de transação para as empresas automóveis alemãs, tornando os carros eléctricos alemães mais baratos e, portanto, mais acessíveis aos clientes europeus", disse. "Tanto mais que a produção na Sérvia incluiria tanto a extração como a transformação do lítio", acrescentou Trikoš.

Niclas Frederic Poitiers, investigador da Bruegel, também falou à Euronews sobre o equilíbrio para a Sérvia e referiu que a China utilizou o seu domínio no fornecimento de matérias-primas críticas, como as terras raras, contra o Japão no passado.

"A Europa precisa de diversificar o seu abastecimento de lítio para garantir que o mesmo não acontece com a sua indústria de baterias. A refinação é especialmente importante. O ideal seria que a Europa dispusesse de uma vasta gama de países de origem para os seus fornecimentos. Os projetos na Sérvia contribuem para este objetivo", disse.

Acesso da China ao lítio da Sérvia

A China, por seu turno, possui recursos internos substanciais de lítio, pelo que não está tão dependente do lítio da Sérvia. No entanto, durante a última visita do líder chinês Xi Jinping à Sérvia, foi amplamente divulgado que o acesso aos fornecimentos de lítio da Sérvia estava entre os tópicos da agenda.

A China possui atualmente muitas minas e fábricas na Sérvia, incluindo a maior mina de cobre. A China também emprestou milhares de milhões para estradas, pontes e instalações através da iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota", que financia o desenvolvimento de infraestruturas.

"O maior investidor da Rio Tinto é a China e, recentemente, entrou em vigor um Acordo de Comércio Livre com a China que estipula que o lítio pode ser exportado para o país com direitos aduaneiros de 0%. Por isso, a China vai certamente tirar partido disso", afirma Đorđe Dimitrov, do Centro de Política Europeia, em Belgrado.

O investimento da China na Sérvia

De acordo com a Balkan Investigative Reporting Network (BIRN), a China investiu 32 mil milhões de euros na região entre 2009 e 2021. Só na Sérvia, o investimento chinês atingiu 10,3 mil milhões de euros.

No entanto, apesar dos influxos de capital chinês, a UE continua a ser o principal parceiro económico, com 70% do total do investimento direto estrangeiro e 81% das exportações, salientou o Parlamento Europeu num relatório.

"A Sérvia tem a vantagem de estar a caminho de se tornar membro da UE e de estar estreitamente ligada à União Europeia. A China também espera que, um dia, a Sérvia se torne membro da UE, o que terá um significado adicional para a estratégia económica chinesa na região", como observou Predrag Bjelić, professor de comércio internacional na Universidade de Belgrado.

A procura de lítio dá mais influência à Sérvia

A Rio Tinto prevê que o pico de produção de lítio na Sérvia possa ser de cerca de 58 mil toneladas. Esta produção colocaria a Sérvia no mapa no que diz respeito à extração e refinação de lítio e daria à Sérvia uma maior influência sobre a UE.

No entanto, Vuk Vuksanović observou: "A interdependência tem dois sentidos. O fornecimento de lítio à UE ligaria certamente a Sérvia à UE numa nova cadeia de abastecimento, mas também aumentaria, em certa medida, a dependência da UE em relação à Sérvia".

Para a Sérvia, o equilíbrio agora é cumprir as promessas económicas que fez à China e à UE para ajudar a atingir os seus objectivos políticos sem pôr em risco os seus próprios objectivos.

"A Sérvia está a equilibrar as suas relações com a China e a UE no que se refere ao lítio, alinhando os seus projectos mineiros com os interesses europeus e mantendo ao mesmo tempo laços fortes com a China. Esta abordagem permite que a Sérvia beneficie dos investimentos da UE e das cadeias de abastecimento do sector automóvel, ao mesmo tempo que aproveita o envolvimento chinês em indústrias-chave como a mineração e a produção de aço, garantindo que maximiza os ganhos económicos de ambas as parcerias", concluiu Milić.