Xi Jinping já chegou a Belgrado para uma visita de dois dias

Visita de Xi Jinping à Europa tem sido encarada como uma campanha da China para aumentar influência nos assuntos económicos e políticos europeus. Depois da Sérvia, o presidente chinês desloca-se à Hungria.

O presidente chinês Xi Jinping chegou na terça-feira à noite a Belgrado, capital da Sérvia, tendo sido recebido pelo seu homólogo Aleksandar Vučić. A visita de dois dias de Xi é encarada, segundo as agências internacionais, como parte da campanha do líder chinês para aumentar a influência de Pequim nos assuntos económicos e políticos europeus.

Na segunda visita de Xi Jinping à Sérvia nos últimos oito anos, espera-se que os líderes chinês e sérvio discutam um vasto leque de questões, da política externa à economia, tecnologia e cultura.

Xi Jinping viajou para a Sérvia depois de passar por França, onde se reuniu com Emmanuel Macron em Paris e viajou depois, com o presidente francês, até aos Pirenéus. Em Paris para receber Xi Jinping esteve também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que juntamente com Macron pediu a Xi que interferisse junto de Moscovo para que Putin termine a invasão da Ucrânia.

A presidente da Comissão Europeia também avisou Xi Jinping de que o bloco comunitário tudo fará para se proteger da concorrência desleal do sector industrial chinês, fortemente subsidiado.

A visita do líder chinês à Sérvia ocorre durante a celebração de uma data simbólica: o 25º aniversário do bombardeamento da embaixada chinesa em Belgrado, durante a ofensiva aérea da NATO sobre a ex-Jugoslávia no conflito do Kosovo. A Sérvia tem procurado manter laços estreitos com a China e a Rússia, ao mesmo tempo que procura orientar o país para uma eventual adesão à União Europeia.

Visita de Xi Jinping à Hungria conclui viagem à Europa

Após a passagem pela Sérvia, o presidente chinês irá até Budapeste, onde deverá ser recebido pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, que também mantém uma boa relação com a China e a Rússia, apesar da Hungria ser um Estado-membro da UE. A Hungria vai ser a última paragem do líder chinês na Europa, antes de regressar ao continente asiático.