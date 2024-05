Xi e Macron despedem-se nos Pirenéus

De Euronews

Antes da visita à Sérvia e a Hungria, o Presidente chinês Xi Jinping fez uma paragem nos Pirenéus franceses.

O Presidente Emmanuel Macron recebeu o líder chinês no passo do Tourmalet para uma série de reuniões privadas, depois de uma visita de Estado em Paris em que as disputas comerciais e a guerra da Rússia na Ucrânia foram os temas dominantes.

A visita de Estado de Xi na segunda-feira à capital francesa incluiu uma cerimónia de boas-vindas no monumento que alberga o túmulo de Napoleão e um jantar de Estado no Palácio do Eliseu com celebridades e magnatas. Xi está numa viagem à Europa com o objetivo de revigorar as relações numa altura marcada por tensões globais.