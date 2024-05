Visita de Xi Jinping a Paris: a guerra na Ucrânia e o comércio em cima da mesa

A guerra na Ucrânia e as relações comerciais entre a UE e a China estarão no centro das discussões.

O presidente francês, Emmanuel Macron, reuniu-se com o homólogo chinês, Xi Jinping, em Paris, na segunda-feira, 6 de maio, no âmbito do 60.º aniversário das relações diplomáticas franco-chinesas.

A guerra na Ucrânia e as relações comerciais entre a União Europeia e a França estarão no cerne deste encontro trilateral, para o qual também está convidada a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen sublinhou a importância da China aos olhos da UE na resposta aos desafios contemporâneos como a luta contra as alterações climáticas e assegurou a sua determinação em acabar com a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia.

Membros dos Repórteres Sem Fronteiras manifestaram-se contra a visita de Xi Jinping na manhã desta segunda-feira em frente ao Arco do Triunfo, em Paris.

Xi Jinping "é atualmente responsável pela prisão de 119 jornalistas, seja na República da China ou em Hong Kong", afirmou Thibaut Bruttin, vice-diretor-geral dos Repórteres Sem Fronteiras.

Depois da paragem por França, Xi Jinping vai viajar para a Sérvia e Hungria, dois aliados de Pequim e Moscovo.