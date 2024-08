De Jovana Gec com APTN

Os habitantes da região rica em lítio da Sérvia prometem bloquear a exploração mineira apoiada pela UE.

"Todos nós estamos prontos para perder a vida", diz o agricultor sérvio Zlatko Kokanović. O homem de 48 anos não quer uma mina de lítio no seu quintal e fará tudo o que puder para impedir a sua abertura. "Eles podem disparar. Essa é a única forma de abrirem a mina."

Em causa estão os terrenos do vale agrícola no oeste da Sérvia que contém um dos depósitos mais ricos de lítio da Europa, um metal utilizado para fabricar baterias de carros elétricos e crucial para a transição para a " energia verde".

A existência de uma mina no vale tornou-se uma das questões mais controversas da nação balcânica, que tem desencadeado protestosde milhares de pessoas, num desafio ao presidente Aleksandar Vučić.

Enquanto o governo insiste que a mina é uma oportunidade de desenvolvimento económico, os críticos dizem que esta iria causar vários problemas de poluição não só no vale de Jadar, mas também nas reservas de água subterrânea, terras agrícolas e dois pequenos rios que atravessam o vale.

Este sábado, são esperadas milhares de pessoas numa manifestação, em Belgrado, a favor da proibição da extração de lítio em qualquer ponto da Sérvia.

"Fomos criados nesta terra e morreremos nesta terra"

"Não estamos interessados nos seus lucros. Fomos criados nesta terra e vamos morrer nesta terra", disse Kokanović, que tem cinco filhos. "Esta terra não é propriedade de ninguém, pertence aos nossos filhos".

A exploração dos depósitosde lítio tem sido feita, há mais de 20 anos, pela empresa mineira multinacional Rio Tinto.

Nos seus 150 anos de história, a Rio Tinto tem enfrentado acusações de corrupção, degradação ambiental e abusos de direitos humanos, o que tem alarmado os residentes e os grupos de proteção ambiental da Sérvia.

Os protestos de 2021 e 2022 forçaram o governo da Sérvia a suspender temporariamente o plano da mina. Mas, em julho deste ano, o governo sérvio assinou com a UE um acordo provisório para a extração de lítio nos Balcãs.

Um sinal que diz "acesso proibido a pessoas não autorizadas" é exibido em frente a uma casa comprada pela empresa Rio Tinto em Gornje Nedeljice, Sérvia, 6 de agosto de 2024. AP Photo/Darko Vojinovic

Sérvia pode acabar com a dependência de lítio na Europa

Dubravka Djedović Handanović, ministra das Minas e Energia da Sérvia, afirma que o vale de Jadar contém cerca de 158 milhões de toneladas de lítio, ou seja, cerca de 17% das reservas totais estimadas no continente europeu.

Jadar é "um dos sítios de lítio mais bem explorados da Europa e, provavelmente, um dos melhores do mundo" e pode "colocar a Sérvia no topo da lista dos países europeus e mundiais" no que diz respeito à luta contra as alterações climáticas.

Djedović Handanović assinou o memorando da UE que prevê uma "parceria estratégica" sobre matérias-primas sustentáveis, redes de abastecimento de baterias e veículos elétricos. O objetivo é não só exportar matérias-primas, mas também promover novas tecnologias na Sérvia.

Quaisquer potenciais escavações deverão cumprir as mais elevadas normas da UE, diz Handanović, e garante que "não faremos nada se isso tiver um impacto tão negativo que seja prejudicial". "Nesse caso, o projeto não será desenvolvido", diz, queixando-se da "desinformação" espalhada sobre o projeto.

Em resposta, o governo criou um centro de atendimento telefónico e uma equipa médica para monitorizar quaisquer potenciais riscos para a saúde.

Quais os riscos da extração de lítio ?

Embora o projeto possa ajudar a UE a reduzir a dependência da China em relação ao lítio, os críticos afirmam que os riscos da extração deste material continuam a ser superiores aos benefícios.

A Sérvia é candidato à adesão à UE, mas também tem laços estreitos com a Rússia e a China. A China é proprietária da maior mina de cobre do país, situada no leste da Sérvia.

Dragana Djordjević, professora de investigação na Universidade de Belgrado e especialista em química ambiental, faz parte de um grupo de académicos sérvios que concluiu, num estudo, que os terrenos do vale de Jadar já foram danificados durante a exploração.

Jadar, diz Djordjević, é uma zona agrícola com águas subterrâneas e rios inundam frequentemente, e que por isso, podem transportar qualquer material tóxico para jusante. A mina é "um enorme risco para toda a região", diz.

A Rio Tinto afirmou que vai construir uma mina subterrânea em conformidade com as normas de segurança da UE.

Quando poderá abrir a mina de lítio da Sérvia?

De acordo com as informações ofciais, a minha não abrirá antes de 2028. Vučić descreveu os atuais protestos anti-lítio como políticos e orquestrados por grupos estrangeiros.

No vale, as propriedades que pertencem à empresa Rio Tinto Sava estão marcadas com sinais de "proibido entrar" e seladas com fita. A mina abrangeria cerca de 200 hectares do extenso vale, que é pontilhado por campos de milho e soja.

Vladan Jakovljević, de 60 anos, vive na aldeia de Stupnica, nas colinas sobranceiras ao vale. Também ele não quer abdicar do seu modo de vida, das suas colmeias e de um ambiente saudável para a sua família. Se a mina abrir, diz ele, "não haverá vida para nós".