Europa: acordo provisório para extração de lítio na Sérvia

Olaf Scholz e Aleksandar Vučić assinam acordo provisório para a extração de lítio nos Balcãs. Este projeto pode reduzir a dependência da China no que respeita esta matéria-prima, mas têm surgido várias críticas por parte de grupos ambientalistas e da oposição.

O chanceler alemão Olaf Scholz está na Sérvia para assinar um acordo provisório para a extração de lítio no Balcãs. Este “mega-projeto” poderá ajudar a Europa a reduzir a dependência da China no que respeita esta matéria-prima, mas tem sido fortemente criticado por ambientalistas e grupos de oposição.

Scholz reuniu-se com o presidente sérvio, Aleksandar Vučić, numa “cimeira crítica sobre matérias-primas”, que resultou num memorando de entendimento entre a UE e o Governo sérvio sobre uma “parceria estratégica” sobre matérias-primas sustentáveis, redes de abastecimento de baterias e veículos elétricos.

Será assinada uma carta de intenções entre o governo sérvio e várias empresas relacionadas com o projeto de extração de lítio e fabricantes de baterias para automóveis. Do memorando fará parte um “compromisso com elevados padrões ambientais e de sustentabilidade”, afirmou o porta-voz do Governo alemão, Steffen Hebestreit.

Exploração do Vale de Jadar na Sérvia

O lítio é uma substância essencial para a produção de baterias para veículos elétricos e, neste momento, a China domina este mercado.

A Alemanha, líder na produção de automóveis na UE, está a tentar garantir lítio para os seus fabricantes de veículos elétricos. Bruxelas luta para reduzir a sua dependência das importações chinesas.

No vale ocidental de Jadar, na Sérvia, foi descoberta aquela que se crê ser a maior mina de lítio na Europa. Até agora, não era possível explorar os seus recursos, uma vez que uma decisão do Tribunal Constitucional a tinha proibido e cancelado um projeto de 2,4 mil milhões de dólares lançado pelo gigante mineiro britânico-australiano Rio Tinto, na sequência de protestos da população, que se opunha ao projeto devido aos potenciais riscos ambientais.

No entanto, no início deste mês, uma nova decisão anulou a decisão, permitindo ao governo sérvio reiniciar o projeto mineiro. Vučić e outros responsáveis sérvios afirmaram que a exploração mineira de lítio irá avançar se a Alemanha e outros Estados da UE construírem fábricas para as suas baterias na Sérvia, em vez de exportarem diretamente as matérias-primas para os seus países.