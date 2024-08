Por que razão a Europa está desesperada por lítio e os sérvios em "pé de guerra"?

Com os ecologistas a prepararem-se para um protesto nas ruas de Belgrado, este fim de semana, por causa da abertura prevista de uma mina de lítio, o que é que este mineral controverso tem, que faz com que os europeus estejam ansiosos por se abastecerem dele?

Grupos ecologistas da Sérvia convocaram o que esperam ser um protesto em massa em Belgrado, amanhã (10 de agosto), contra os planos para abrir a maior exploração mineira de lítio da Europa no fértil vale de Jadar, no oeste do país, enquanto a China - o terceiro maior produtor mundial - também procura ganhar uma posição na região.

O projeto mineiro sérvio tem sido uma fonte de crescente mal-estar desde que o conglomerado mineiro anglo-australiano Rio Tinto descobriu pela primeira vez depósitos de um novo minério que apelidou de Jadarite há vinte anos, mas as tensões chegaram ao auge em janeiro de 2022, quando o governo do presidente Aleksandar Vučić retirou a aprovação do plano espacial do projeto mineiro.

Essa decisão seguiu-se a meses de protestos estimulados por receios do drástico impacto ambiental da operação planeada que, segundo a empresa, poderia produzir anualmente cerca de 58 000 toneladas de carbonato de lítio (a forma em que é amplamente comercializado, equivalente a cerca de 11 000 toneladas de lítio metálico puro).

As estimativas disponíveis sugerem que uma bateria típica de um carro elétrico de 60 kWh requer cerca de 50 kg do sal (contendo 9,4 kg de lítio puro) - o que é suficiente para mais de um milhão de veículos deste tipo.

Com os veículos elétricos a ocuparem uma parte cada vez maior das vendas anuais de automóveis (14,6% das 10,5 milhões de unidades vendidas no ano passado na Europa, de acordo com a associação comercial ACEA), o valor de mercado do carbonato de lítio deverá aumentar, embora os preços pareçam ter estabilizado, por agora, em cerca de 13 dólares por quilo, depois de terem atingido um valor cinco vezes superior em 2022.

Os analistas do BMI - parte do Fitch Group, mais conhecido pelas notações de crédito - previram no final de junho um aumento mais modesto, mas ainda assim significativo, para algo acima dos 15 dólares este ano e depois 20 dólares em 2025, com o aumento da produção a satisfazer largamente a procura.

Mas o preço no mercado mundial não é a única razão pela qual a Europa quer extrair o material mais perto de casa: quer evitar a dependência de grandes fornecedores externos numa era de crescentes tensões geopolíticas - um facto que se reflete de forma mais acentuada nos objetivos de produção e reciclagem nacionais previstos na recente Lei das Matérias-Primas Críticas (CRM).

O maior fornecedor a nível mundial é, de longe, a Austrália, com 88 000 toneladas de lítio, quase o dobro do segundo classificado, o Chile, no ano passado (a UE estabeleceu uma parceria estratégica com o gigante mineiro da Antípodas, pouco antes da parceria com a Sérvia).

A China produziu cerca de 33 000 toneladas no ano passado, mas este número desmente o seu alcance nos mercados mundiais.

A Tianqi, uma empresa chinesa que é um dos quatro maiores produtores mundiais de lítio, está a investir fortemente na produção na Austrália. Numa entrevista ao South China Morning Post no mês passado, o diretor executivo Frank Ha Chun Shing disse que a empresa estava em conversações com potenciais parceiros europeus - incluindo um país da UE não identificado - para se expandir para a produção de baterias.

A Eve Power da China começou a recrutar em março para a sua nova fábrica de baterias de mil milhões de euros no leste da Hungria, enquanto o fabricante de automóveis chinês BYD anunciou a sua primeira fábrica europeia de produção de automóveis eléctricos no mesmo país no final do ano passado (mais recentemente, anunciou que iria abrir uma instalação semelhante na Turquia).

Com as recentes tarifas de importação da UE sobre os veículos elétricos chineses, que talvez sejam um sinal do que está para vir, as empresas chinesas têm um claro incentivo para localizar a produção mais perto do mercado europeu.

Atualmente, os planos para a produção de lítio na UE estão suspensos, com as ambições do seu único produtor significativo, Portugal (380 toneladas no ano passado), de aumentar enormemente a produção, também impedidas pela oposição pública e, mais recentemente, por alegações confusas de corrupção.

O que nos leva de volta à Sérvia, que o estudo geológico dos EUA estima ter reservas de 1,2 milhões de toneladas, contra as 270 000 de Portugal. (A Alemanha tem 3,8 milhões de toneladas, segundo a agência governamental americana, e a Chéquia 1,3 milhões, o que levanta questões interessantes sobre as hipóteses de aceitação pública da extração de lítio demasiado perto de casa).

A 19 de julho, a UE assinou um memorando de entendimento com Vučić numa cimeira CRM em Belgrado, com a presença da chanceler da superpotência automóvel europeia, a Alemanha. Apenas três dias antes, o governo sérvio restabeleceu a licença da Rio Tinto, descongelando o projeto mineiro.

Os manifestantes tinham-se mobilizado mesmo antes de uma decisão do Supremo Tribunal, a 11 de julho, que serviu de pretexto para a reviravolta do Governo e que os opositores do projeto mineiro consideraram claramente como uma conclusão inevitável. A "parceria estratégica entre a UE e a Sérvia sobre matérias-primas sustentáveis, cadeias de valor de baterias e veículos eléctricos" desencadeou uma nova ronda de manifestações que parece destinada a culminar naquilo que os organizadores esperam que seja uma demonstração de força neste fim de semana.