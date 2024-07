Sérvia: Novos protestos ameaçam plano de extração de lítio apoiado pela UE

A reviravolta do governo num projeto de extração de lítio bloqueado, imediatamente seguida de um acordo para fornecer à UE matérias-primas essenciais, desencadeou uma onda de protestos em toda a Sérvia.

Poucos dias antes de assinar um acordo de cooperação com a UE sobre o fornecimento de matérias-primas críticas, a Sérvia deu luz verde ao gigante mineiro anglo-australiano Rio Tinto para desenvolver o que poderá ser a maior reserva de lítio da Europa - mas é possível que haja mais atrasos, uma vez que uma nova onda de protestos varre o país.

O projeto mineiro de Jadar estava suspenso desde 2022, quando Belgrado retirou a aprovação de um plano espacial para o local de 250 hectares, no meio de uma oposição pública generalizada.

Mas depois de um tribunal constitucional ter considerado a medida ilegal no início deste mês, o governo liderado pelo presidente Aleksandar Vučić adotou prontamente um decreto em 16 de julho, permitindo que o projeto fosse reiniciado imediatamente.

Três dias mais tarde, o vice-presidente da Comissão Europeia, Maroš Šefčovič, assinou uma "parceria estratégica" numa cimeira na capital sérvia, com a presença do chanceler alemão, Olaf Scholz, tendo ambos sublinhado que as normas ambientais seriam primordiais - mas isso parece não ter aliviado as preocupações dos ativistas ambientais locais.

Novo protesto contra minas de lítio previsto para 10 de agosto

Após dias de protestos locais, os grupos ecologistas convocaram o que esperam ser uma manifestação em massa em Belgrado, a 10 de agosto, data limite fixada pela Aliança das Organizações Ambientais da Sérvia (SEOS) para que o governo responda às preocupações dos cidadãos sobre o projeto mineiro.

Os ambientalistas argumentam que o projeto poderá causar danos significativos aos ecossistemas e poluir os cursos de água no vale de Jadar, no oeste da Sérvia. Os grupos de oposição afirmam que o projeto traria poucos benefícios para os cidadãos sérvios - uma acusação que o executivo da UE nega veementemente.

A WWF Adria - a filial regional da ONG ambientalista, que não está diretamente envolvida nos protestos - disse à Euronews que esperava que a Comissão Europeia ajudasse a garantir que a Rio Tinto e todas as empresas mineiras que operam no país sejam obrigadas a cumprir as mesmas normas ambientais rigorosas que teriam de cumprir na UE.

"O WWF defende fortemente a adesão aos mais altos padrões de proteção ambiental, instamos a Rio Tinto a confiar nas diretivas de mineração responsável e esperamos que as instituições da UE sejam consistentes nas suas abordagens e políticas dentro, bem como fora das fronteiras da UE", disse a porta-voz Petra Boić Petrač.

Questionado sobre se estava preocupado que as novas ondas de protestos pudessem, mais uma vez, parar o projeto de extração de lítio, um porta-voz da Comissão Europeia disse que "não comenta nem interfere nos assuntos internos a nível nacional".

O executivo da UE disse à Euronews que a "extração mineira social e ambientalmente responsável" é um "princípio fundamental" das suas parcerias globais de matérias-primas, das quais o acordo sérvio foi o décimo quarto assinado em pouco mais de três anos.

A indústria da Europa precisa de lítio

Com a transição energética da Europa dependente das baterias recarregáveis dos carros elétricos e de uma quantidade crescente de armazenamento fora da rede, necessário para equilibrar as flutuações da energia eólica e solar, os ambientalistas e os decisores políticos têm de ponderar os benefícios de deixar os combustíveis fósseis no solo com o processo de extração de lítio e de outras matérias-primas essenciais, que consome muita energia e é potencialmente destrutivo.

Enquanto país candidato à adesão à UE, a Sérvia é "obrigada a alinhar a legislação com os regulamentos, normas e abordagens europeus, que são os mais rigorosos do mundo", afirmou a porta-voz Johanna Bernsel.

"A nossa parceria dará também um novo impulso para aprofundar a já elevada integração económica da Sérvia com a UE antes da adesão e da plena integração no mercado único, em conformidade com a ambição do novo Plano de Crescimento para os Balcãs Ocidentais", acrescentou Bernsel, afirmando que os planos para o fabrico de baterias e de automóveis na própria Sérvia significam que estão em jogo cerca de 20 000 postos de trabalho potenciais.

Rio Tinto diz que há "desinformação"

Acompanhando de perto os desenvolvimentos nacionais, a Rio Tinto - que descobriu as enormes reservas de lítio em 2004 - afirma que o discurso público sobre o projeto da mina de lítio tem sido poluído pela desinformação e, segundo um membro da empresa que falou à Euronews sob condição de anonimato, por "notícias falsas" e política.

"Reconhecemos o direito dos sérvios a protestar, mas encorajamos as pessoas preocupadas com o impacto ambiental do projeto a lerem os projetos de avaliação de impacto ambiental e os materiais informativos associados que foram disponibilizados publicamente a 13 de junho", afirmou um porta-voz do conglomerado mineiro e metalúrgico num comunicado enviado por correio eletrónico.

Embora a reviravolta do governo sérvio tenha sido apresentada como uma luz verde para o projeto de mineração ir em frente, a Rio Tinto está de volta à posição em que estava pouco antes de o governo interromper o projeto em janeiro de 2022, ao mesmo tempo que tem que recalcular as despesas de capital e redefinir os prazos à medida que as coisas voltam a avançar, o que significa que pode levar anos até que o primeiro lítio seja extraído.

"Embora o plano espacial do Projeto Jadar tenha sido restabelecido, o projeto deve passar por uma fase prolongada de procedimentos legais, de avaliação de impacto ambiental e de licenciamento, bem como consultas públicas e avaliações de negócios, antes de poder prosseguir", disse a Rio Tinto.