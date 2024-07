Detidos na Bélgica sete supeitos de planearem "ataque terrorista"

De Euronews

Suspeitos foram detidos após buscas a 14 casas em nove cidades diferentes nas regiões de Bruxelas, da Valónia e da Flandres. Não foram determinados os alvos do possível ataque. Houve também duas detenções na Alemanha que, segundo a RTBF, estão ligadas ao caso investigado na Bélgica.

PUBLICIDADE

A polícia belga deteve, na quinta-feira, sete pessoas suspeitas de planearem o que as autoridades designaram por "ataque terrorista".

As detenções aconteceram depois de buscas a 14 residências em nove cidades nas regiões de Bruxelas, da Valónia e da Flandres, a pedido de um juiz de instrução especializado em terrorismo.

Segundo o Ministério Público Federal, os indivíduos são “suspeitos de participar nas atividades de um grupo terrorista, de financiar o terrorismo e de preparar um ataque terrorista”.

As autoridades acrescentam que os "alvos específicos dos ataques ainda não foram determinados".

Os indivíduos foram interrogados por um juiz de instrução que irá determinar as medidas de coação.

Dois russos detidos na Alemanha

Na Alemanha, foram detidos dois cidadãos russos que, de acordo com o Ministério Público Federal, são “suspeitos de serem apoiantes do grupo terrorista estrangeiro Estado Islâmico em ligação com o seu envolvimento numa rede de financiamento”.

Os procuradores alemães dizem que podem estar ligados aos suspeitos detidos na Bélgica e que os russos pretendiam recolher fundos noutros países europeus para financiar atos terroristas do Estado islâmico, avança a emissora belga VRT.

A RTBF, emissora pública belga em língua francesa, também avança que existem ligações entre os casos da Alemanha e da Bélgica.

As autoridades alemãs não mencionaram quaisquer atos preparatórios de um atentado terrorista.

Ligação aos Jogos Olímpicos?

Segundo a RTBF, o momento da intervenção policial está, pelo menos em parte, relacionado com os Jogos Olímpicos de Paris que começaram esta semana, um evento no qual as autoridades não querem correr quaisquer riscos. Ainda assim, como falta esclarecer os alvos do ataque que estava a ser preparado, não é certo que houvesse uma intenção de ataque direto à competição desportiva.

A RTBF noticia ainda que as detenções estavam relacionadas com alegado terrorismo islâmico, que continua a ser o que mais preocupa as autoridades na Bélgica, representando mais de 40% dos relatórios de ameaças.

Uma célula do grupo Estado Islâmico com sede em Bruxelas matou 131 pessoas em Paris, em novembro de 2015, e outras 32 pessoas na capital belga, em março de 2016.